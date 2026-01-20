En ce moment Amour Propre ZAHO
Mobilité. Un nouvel échangeur sur l'A13 pour améliorer l'accès à Caen depuis le pays d'Auge

Mobilité. Mardi 20 janvier, sur l'A13, la Région Normandie, le département du Calvados et la Sanef ont présenté deux nouvelles bretelles d'accès qui faciliteront les déplacements vers Caen et désengorgeront la RD675.

Publié le 20/01/2026 à 17h19 - Par Elvire Alix
De nombreux élus étaient présents à l'inauguration de l'échangeur 29 sur l'A13.  - Elvire Alix

Imaginé il y a plus de 20 ans, le projet vient enfin d'aboutir. Deux nouvelles bretelles d'accès ont été inaugurées mardi 20 janvier par la Région Normandie le Département du Calvados et la Sanef sur l'autoroute A13. Ces aménagements s'inscrivent dans la création d'un nouvel échangeur, le numéro 29, situé au niveau de la Haie Tondue, sur la commune de Drubec.

Vue aérienne de ce à quoi ressemblent les bretelles de l'échangeur 29 sur l'A13.Vue aérienne de ce à quoi ressemblent les bretelles de l'échangeur 29 sur l'A13. - DRONE PRESS/Sanef - Drone Press/Sanef

Un accès direct à Caen par l'autoroute

Ce nouvel échangeur vise à améliorer la desserte du pays d'Auge et à faciliter les déplacements vers et depuis l'agglomération caennaise. "Il permettra notamment aux automobilistes de rejoindre plus rapidement Caen par l'autoroute A13, et cela va décharger la RD675 qui passe à proximité", explique François Cornier, directeur de la construction à la Sanef. La mise en service de ces deux nouvelles bretelles est prévue dans les prochaines semaines.

Des aménagements à six millions d'euros, partagés entre la Région Normandie, le département du Calvados et SANEF, qui interviennent quelques mois après la mise en place du péage en flux libre sur l'A13. Ils participent une nouvelle fois, à la modernisation de l'autoroute normande.

Galerie photos
Vue aérienne de ce à quoi ressemblent les bretelles de l'échangeur 29 sur l'A13. - DRONE PRESS/Sanef - Drone Press/Sanef

