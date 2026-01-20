Caen. Les agriculteurs de la Coordination rurale de nouveau mobilisés

Le syndicat de la Coordination rurale se mobilise une nouvelle fois mercredi 21 janvier à Caen. Une soixantaine de tracteurs et plus d'une centaine d'agriculteurs sont attendus sur plusieurs points stratégiques de la ville à partir de 12h30.

Pas de blocages du périphérique prévus

Parmi les principales revendications figurent l'opposition à l'accord commercial du Mercosur, jugé défavorable aux agriculteurs français, la gestion de la DNC (dermatose nodulaire contagieuse), ainsi que les réglementations imposées par la grande distribution.

Si la mobilisation sera visible, le président de la Coordination rurale, Jean-Jacques Pesquerel assure qu'aucun blocage de la circulation n'est prévu. Cette action est menée exclusivement par la Coordination rurale, qui se désolidarise des mouvements portés par les autres syndicats agricoles.