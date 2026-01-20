En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Sport. Battus par Amiens, les jeunes du FC Flers… se qualifient pour les 16e de finale de la coupe Gambardella !

Sport. Malgré une défaite 4-0 face aux U18 du SC Amiens, les jeunes du FC Flers disputeront bel et bien les seizièmes de finale de la coupe Gambardella, dimanche 1er février. Le club ornais a décroché sa qualification sur tapis vert.

Publié le 20/01/2026 à 17h30 - Par Martin Patry
Le FC Flers poursuit son parcours en coupe Gambardella. - Illustration

Retournement de situation en coupe Gambardella. Mardi 20 janvier, le FC Flers a annoncé sa qualification en seizièmes de finale de la compétition réservée aux jeunes de moins de 19 ans, malgré une lourde défaite 4-0 face aux U18 d'Amiens. Le club ornais s'est qualifié sur tapis vert après avoir déposé une réserve auprès de la Fédération française de football.

Nantes au prochain tour

Les Flériens vont donc poursuivre leur aventure en coupe Gambardella et affronteront les joueurs du FC Nantes lors du prochain tour. Le match est programmé au 1er février.

