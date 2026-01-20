Sport. Battus par Amiens, les jeunes du FC Flers… se qualifient pour les 16e de finale de la coupe Gambardella !

Retournement de situation en coupe Gambardella. Mardi 20 janvier, le FC Flers a annoncé sa qualification en seizièmes de finale de la compétition réservée aux jeunes de moins de 19 ans, malgré une lourde défaite 4-0 face aux U18 d'Amiens. Le club ornais s'est qualifié sur tapis vert après avoir déposé une réserve auprès de la Fédération française de football.

Nantes au prochain tour

Les Flériens vont donc poursuivre leur aventure en coupe Gambardella et affronteront les joueurs du FC Nantes lors du prochain tour. Le match est programmé au 1er février.