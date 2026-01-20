En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
Près du Havre. "Impressionnant", "assourdissant" : le bruit entendu dimanche soir provenait de la raffinerie TotalEnergies

Economie. TotalEnergies confirme que le bruit retentissant entendu par les riverains de la plateforme de Normandie, dans la nuit du dimanche 18 à lundi 19 janvier, provenait bien de la raffinerie de Gonfreville-l'Orcher, près du Havre. Un bruit provenant d'une soupape de sécurité et correspondant "au fonctionnement normal", affirme l'industriel.

Publié le 20/01/2026 à 18h18, mis à jour le 20/01/2026 à 18h53 - Par Célia Caradec
Le bruit entendu par des riverains de la zone industrielle dimanche 18 janvier provenait bien de la plateforme TotalEnergies de Gonfreville-l'Orcher. - Archives Tendance Ouest

Alors que dans le centre-ville du Havre résonnaient les klaxons des supporters sénégalais ravis de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, un autre bruit, bien plus retentissant, a conduit les riverains de la zone industrialo-portuaire (ZIP) à se poser des questions, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 janvier. Sur les réseaux sociaux, en particulier la page Facebook Info Trafic Le Havre, des habitants de Gonfreville-l'Orcher, Montivilliers, Gainneville ou même Saint-Martin-du-Manoir, commune située à une quinzaine de kilomètres de la ZIP, relataient, aux alentours de minuit, entendre un bruit "impressionnant", "assourdissant", au point de réveiller certains riverains.

Tendance Ouest a sollicité dès lundi matin l'entreprise Yara, qui avait indiqué vendredi 16 janvier, sur la plateforme Allo Industrie, procéder dans le week-end à l'arrêt de ses installations de production. Le service de communication de l'industriel indiquait rapidement que son usine du Havre n'était "pas à l'origine du bruit entendu" la nuit précédente. La préfecture de Seine-Maritime nous indiquait quant à elle, lundi après-midi, n'avoir eu "aucune remontée" d'incident sur la zone industrielle.

Une soupape de sécurité sur la raffinerie

Sollicitée lundi également, l'entreprise TotalEnergies apporte des précisions ce mardi 20 janvier sur cette émission sonore, accompagnée de vapeur d'eau. Elle confirme qu'un "événement d'ordre technique" est survenu dimanche, vers 23h45, sur le réseau vapeur de sa plateforme de Normandie, située à Gonfreville-l'Orcher. Une soupape de sécurité s'est activée automatiquement, sur la raffinerie du site. "Ce dispositif, destiné à protéger les installations en cas de surpression, a provoqué une émission sonore perceptible à l'extérieur du site, durant la nuit et pendant une durée d'environ 30 minutes".

Un bruit qui "correspond au fonctionnement normal de ce type d'équipement de sûreté", ce qui pourrait donc expliquer pour quelle raison il n'a pas entraîné de message d'alerte sur Allo Industrie. L'événement n'a pas eu d' impact "sur la sécurité des personnes ni sur l'environnement". L'industriel présente ses excuses aux riverains "qui auraient pu être incommodés ou inquiétés par ce bruit".

