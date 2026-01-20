En ce moment LA VIE EST BELLE INDOCHINE
Tempête solaire historique. Des aurores boréales encore possibles en Normandie ce soir, du jamais-vu depuis 2003

Société. Ce mardi 20 janvier 2026, une tempête solaire majeure continue d'affecter la Terre et maintient la Normandie sous surveillance pour d'éventuelles aurores boréales. Si les conditions météo restent incertaines, l'indice géomagnétique Kp demeure très élevé. Un phénomène rare, spectaculaire… et à ne pas totalement exclure dans le ciel normand.

Publié le 20/01/2026 à 11h44 - Par Mathilde Rabaud
L'abbaye de Cerisy-la-Forêt sous une aurore boréale. - Anabelle Clin d'oeil de Cerisy

Depuis lundi, la Terre est touchée par une tempête géomagnétique de niveau 4 sur 5. Cet événement est le plus intense depuis 2003 par les spécialistes de la météo spatiale.
A l'origine : une éruption solaire particulièrement puissante, qui continue d'envoyer des particules chargées vers notre planète. Résultat : le champ magnétique terrestre est fortement perturbé, favorisant l'apparition d'aurores boréales à des latitudes inhabituelles, comme en Europe de l'Ouest.

Aurores boréales en Normandie : pourquoi l'espoir est toujours permis

En Normandie, de nombreux habitants ont déjà pu observer et photographier des aurores boréales la nuit précédente, un fait rare qui a largement circulé sur les réseaux sociaux.


Bonne nouvelle : l'indice KP reste élevé ce mardi soir, signe que l'activité solaire demeure suffisante pour générer de nouveaux phénomènes lumineux. Même si l'intensité pourrait être légèrement en baisse, la vigilance reste maximale.

Le principal obstacle : une météo très compliquée sur toute la région

C'est là que tout se joue.
Nuages, pluie et ciel couvert dominent actuellement sur l'ensemble des départements normands, rendant l'observation des aurores boréales très incertaine.

Mais les spécialistes le rappellent : une simple éclaircie temporaire peut suffire. Les aurores peuvent apparaître brièvement, parfois en quelques minutes seulement, surtout vers le nord du ciel, loin des sources de pollution lumineuse.

Pourquoi ce phénomène fascine autant (et inquiète aussi)

Au-delà du spectacle, une tempête solaire de cette ampleur peut avoir des conséquences bien réelles :

  • perturbations des communications satellitaires,
  • dégradations des signaux radio,
  • tensions possibles sur certains réseaux électriques.

Dans l'histoire, des événements similaires ont déjà provoqué des pannes majeures, notamment lors de la fameuse tempête solaire de 2003.

A quelle heure regarder le ciel en Normandie ce soir ?

Même si rien n'est garanti, les créneaux les plus favorables se situent entre 21h et 2h du matin, à condition que le ciel soit suffisamment dégagé.
Un conseil : jetez régulièrement un œil dehors, surveillez l'évolution des nuages et privilégiez les zones rurales ou littorales, où la pollution lumineuse est plus faible.

