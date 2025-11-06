En ce moment Gabriela KATSEYE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Insolite. Aurores boréales : ce que vous voyez sur les photos… n'existe pas vraiment (à l'œil nu)

Insolite. Les images d'aurores boréales partagées depuis la France (et la Normandie) fascinent les réseaux sociaux. Mais en vérité, ce que l'on voit dans le ciel est souvent bien différent de la réalité. Voici pourquoi votre œil ne perçoit pas les mêmes merveilles que votre smartphone.

Publié le 06/11/2025 à 17h56 - Par Mathilde Rabaud
Insolite. Aurores boréales : ce que vous voyez sur les photos… n'existe pas vraiment (à l'œil nu)
Le grand mythe des aurores boréales visibles en France. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis quelques années, les photos d'aurores boréales au-dessus du Mont-Saint-Michel, d'Etretat ou même de Caen enflamment les réseaux sociaux. Les internautes s'émerveillent devant ces ciels violets et verts flamboyants… sauf que la plupart de ces images ne reflètent pas ce qu'on verrait vraiment à l'œil nu.

En France, les véritables aurores boréales sont souvent beaucoup plus discrètes, parfois même à peine visibles sans appareil photo. La majorité des clichés qui circulent ont été retouchés, exposés longuement, ou simplement capturables uniquement par le biais d'un appareil photo (ou votre téléphone, pas besoin de matériel de pro !).

A lire aussi. Aurores boréales. Incroyable : une photo du ciel normand remporte le titre d'image astronomique de l'année !

Vision humaine vs capteur photo : un combat perdu d'avance

L'explication est simple : nos yeux ne captent pas la lumière comme un capteur numérique. Un smartphone ou un appareil photo peut accumuler la lumière pendant plusieurs secondes, ce que notre rétine est incapable de faire.

Résultat : les appareils "révèlent" des teintes vertes, roses ou violettes que vous ne verrez jamais en direct. Une aurore boréale observée en France apparaîtra souvent grisâtre ou verdâtre, bien loin des explosions de couleur affichées sur Instagram.

En réalité, ce que vous voyez sur les photos est une construction technologique, amplifiée par les réglages (ISO, temps de pose, ouverture) et parfois par une retouche logicielle.

Des images "améliorées" pour faire rêver

Les photos d'aurores boréales ne sont pas seulement embellies pour des raisons esthétiques : elles le sont aussi pour créer de l'engagement. Sur les réseaux, un ciel surnaturel attire plus de likes qu'un léger halo verdâtre.

Certains médias ou acteurs touristiques jouent de cette magie artificielle, quitte à entretenir une illusion. Le rêve vend mieux que la réalité, surtout quand il s'agit d'un phénomène aussi rare sous nos latitudes !

Peut-on vraiment voir une aurore boréale à l'œil nu en France ?

Oui, mais pas comme sur les photos. Lors des rares épisodes d'activité solaire intense, il arrive qu'on distingue de légères teintes colorées dans le ciel nocturne, surtout dans le nord du pays.

Mais la plupart du temps, sans l'aide d'un appareil photo, vous ne verrez qu'une lueur diffuse, presque fantomatique. C'est le capteur qui transforme ce voile discret en spectacle cosmique.

Autrement dit : si vous rêvez d'un ciel électrique comme en Islande ou en Norvège, votre smartphone vous ment un peu.

En résumé

Les aurores boréales qui circulent sur les réseaux sont plus souvent numériques que naturelles. Ce que l'on admire en ligne est une version amplifiée d'un phénomène bien réel, mais rarement visible à l'œil nu sous nos latitudes.

Alors la prochaine fois que vous verrez un ciel violet au-dessus du Mont Saint Michel, souvenez-vous : la magie vient surtout… de la technologie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
Décodeur TV
Décodeur TV Chanas (38150) 80€ Découvrir
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Insolite. Aurores boréales : ce que vous voyez sur les photos… n'existe pas vraiment (à l'œil nu)
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple