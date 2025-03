Consommation. Poulet jaune VS poulet blanc : la grande arnaque du rayon volailles

Ulysse Thevenon, journaliste et enquêteur, a consacré deux ans à explorer les pratiques de l'industrie de l'élevage en France. Son livre Le Sens du bétail s'appuie sur 250 témoignages, dont une centaine d'éleveurs, pour révéler les rouages d'un système opaque. Son objectif ? Comprendre les dérives de l'industrie et leurs conséquences sur les consommateurs.

Sur Instagram, il a partagé une révélation choc : le secret du poulet jaune. Ce n'est ni une question de race, ni de qualité, ni de mode d'élevage. C'est juste une question de nourriture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ulysse Thevenon (@ulysse.thevenon)

Une simple histoire de maïs et de colorants

Le mythe du poulet jaune repose sur une association d'idées : une chair dorée évoque une alimentation plus naturelle, une meilleure qualité. Pourtant, la couleur ne dépend que de l'alimentation des volailles. Les poulets nourris avec une grande quantité de maïs et de colorants jaunes, les caroténoïdes (des pigments naturels contenus dans certains végétaux) prennent une teinte plus jaune.

Et les industriels l'ont bien compris. Puisque les consommateurs préfèrent ces volailles, ils adaptent leur alimentation pour obtenir la couleur "parfaite". Certains producteurs vont même jusqu'à ajouter des extraits de plantes riches en pigments pour intensifier la teinte.

Résultat ? Un poulet strictement identique à un poulet blanc, mais vendu plus cher.

Un argument marketing bien rodé

Un éleveur témoin de l'enquête l'affirme : "Le poulet jaune, c'est une illusion. Il se vend mieux, alors on entretient le mythe." Pourtant, la réalité est simple : ce n'est pas un gage de qualité.

La composition nutritionnelle des deux types de volailles est pratiquement identique. Cru, le poulet jaune contient légèrement plus de graisses, mais une fois cuit, les proportions s'inversent. Rien ne justifie donc un prix plus élevé.

Alors, comment ne pas se faire avoir ? Plutôt que de vous fier à la couleur, vérifiez les labels : Label Rouge, AOP, bio. Un bon poulet doit avoir une chair ferme et peser plus d'un kilo. Et surtout, ne tombez plus dans le piège du poulet jaune "supérieur", uniquement sur gage de sa couleur.