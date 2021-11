Vaste escroquerie à la CB révélée à Rouen

C'est en juin dernier que les enquêteurs rouennais ont commencé à recouper plusieurs informations concordantes. A chaque fois, à Rouen, Le Havre, Evreux ou en région parisienne, le même mode opératoire : les escrocs se rendaient dans des fast-foods ou cafétérias et observaient le code de carte bancaire des clients servis avant eux. Ensuite, ils allaient s'asseoir à la même table et profitaient de l'inattention des clients pour leur subtiliser leur carte bleue. Rapidement, les malfaiteurs allaient débiter le maximum d'argent puis achetaient des vêtements de luxe, parfums, matériel hi-fi ou cigarettes. Au total, une vingtaine de victimes ont déjà été identifiées par la police. Montant du préjudice : au moins 60 000 €.

Parmis les six hommes interpellés le 5 mars, âgés de 24 à 29 ans, deux étaient déjà incarcérés pour une affaire similaire jugée dans les Yvelines, et trois étaient originaires de Rouen et de Darnétal. Le lendemain, 6 mars, un septième homme, âgé de 30 ans et domicilié à Darnétal, s'est présenté spontanément à l'hôtel de police de Rouen. Il est soupçonné d'avoir organisé le recel des biens acquis grâce à l'argent des cartes bancaires.

Présentés vendredi 9 mars devant le parquet de Rouen, deux hommes, mis en examen, ont été placés sous mandat de dépôt et les autres sous contrôle judiciaire. Quant aux deux individus déjà incarcérés, ils demeurent bien entendu en prison.