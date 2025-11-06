En ce moment Gabriela KATSEYE
Astronomie. Des aurores boréales pourraient illuminer le ciel normand ce soir : un spectacle rare à ne pas manquer

Société. Ce jeudi 6 novembre 2025, une puissante tempête géomagnétique frappe la Terre, et la Normandie pourrait bien en profiter : des aurores boréales pourraient être visibles ce soir, notamment là où le ciel restera dégagé. Un spectacle rare, né d'une éruption solaire, à guetter dès la tombée de la nuit.

Publié le 06/11/2025 à 17h55 - Par Mathilde Rabaud
Des aurores boréales possibles ce soir en Normandie - Unsplash

La NOAA, l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, a émis une alerte de tempête géomagnétique de niveau G3, soit un niveau fort sur une échelle de 1 à 5. En cause : une éruption solaire particulièrement intense survenue les 3 et 4 novembre, qui a libéré un nuage de plasma filant droit vers la Terre.

Cette éjection de masse coronale, rapide et dense, a déjà atteint notre planète et provoque actuellement des perturbations du champ magnétique terrestre. Résultat : les particules chargées interagissent avec notre atmosphère, donnant naissance à ce ballet lumineux qu'on appelle aurore boréale.

Pourquoi le phénomène est visible en Normandie

Habituellement réservé aux régions proches du cercle polaire, le phénomène peut descendre jusqu'à la France lors des plus fortes tempêtes solaires. Ce soir, les conditions semblent réunies pour que le nord du pays, et notamment la Normandie, ait une chance d'apercevoir ces voiles colorés dans le ciel nocturne.

Selon les données de Météo Média et de la NOAA, les aurores pourraient être visibles dès la soirée, si les nuages laissent le champ libre. Le ciel s'annonce plutôt dégagé sur plusieurs zones normandes, offrant une belle opportunité d'observation, loin des lumières des villes.

A quelle heure regarder le ciel ce jeudi soir ?

Les spécialistes estiment que le pic d'activité pourrait survenir entre 22h et 2h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour maximiser vos chances, il est conseillé de vous éloigner de la pollution lumineuse et de scruter l'horizon nord.

Pas besoin de matériel : les aurores boréales peuvent se distinguer à l'œil nu, prenant parfois la forme d'un voile vert, rose ou violet, selon la composition de l'atmosphère et l'intensité du vent solaire.

Un spectacle rare, mais à surveiller

Outre la beauté du phénomène, cette tempête solaire peut aussi avoir quelques effets secondaires. Les experts signalent : de possibles perturbations sur les communications radio, les GPS ou les satellites, voire de légères fluctuations du réseau électrique dans certaines zones du globe.

Astronomie. Des aurores boréales pourraient illuminer le ciel normand ce soir : un spectacle rare à ne pas manquer
