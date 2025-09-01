Météo. Aurores boréales en Normandie : un spectacle céleste possible ce soir grâce à une tempête solaire

Le Soleil a récemment libéré une importante éjection de masse coronale, une vague de particules propulsées vers notre planète. Ce phénomène, souvent à l'origine des aurores boréales, résulte d'une éruption issue de la tache solaire 4 199. Selon les experts, l'événement pourrait provoquer un orage magnétique entre ce soir et les prochains jours.

Un indice KP encore un peu juste

L'activité solaire est mesurée grâce à l'indice KP, qui détermine la probabilité de voir des aurores. Pour la nuit du 1er septembre, les prévisions annoncent un indice de 6 à 7 sur 9. C'est un niveau intéressant, mais souvent insuffisant pour garantir une visibilité nette à l'œil nu en France. Pour rappel, il faut généralement atteindre un indice de 8 ou 9 pour des aurores spectaculaires, comme lors de l'épisode d'octobre dernier.

Selon le site spécialisé Aurora Alert, voici l'indice KP pour la nuit du 1er au 2 septembre. - Aurora Alert

Les chances de voir des aurores boréales en Normandie

En Normandie, les prévisions nuageuses sont mitigées : l'est de l'Eure et de la Seine-Maritime devraient rester très couverts, tandis que le reste de la région affiche environ 40% de couverture nuageuse. Plus on se rapproche du nord, plus les chances d'apercevoir des lueurs colorées augmentent. Les spécialistes estiment que des teintes rouges pourraient être captées… mais surtout à l'aide d'un appareil photo adapté et sous un ciel bien dégagé.

L'indice nuageux en France et dans la région. - Météo

Comment tenter d'observer les aurores

Si vous souhaitez maximiser vos chances, privilégiez un lieu où l'horizon nord est dégagé et loin des sources de pollution lumineuse. Repérez la constellation de la Grande Ourse, qui vous aidera à orienter votre regard. Les photographes amateurs pourront tester le mode nuit ou un temps de pose long pour révéler des couleurs invisibles à l'œil nu.

Rien n'est garanti, mais la probabilité grimpe

Même si les aurores boréales restent incertaines en Normandie ce soir, les conditions sont un peu plus favorables que d'ordinaire. L'éventualité d'apercevoir des lueurs célestes existe, sans certitude absolue. Dans tous les cas, lever les yeux vers le ciel cette nuit pourrait réserver de belles surprises.