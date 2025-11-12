En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Météo. Aurores boréales en Normandie : l'heure et les endroits précis où le ciel sera le plus dégagé à côté de chez vous ce soir

Insolite. Une violente tempête magnétique va frapper la Terre ce soir, offrant aux Normands une occasion rare d'admirer des aurores boréales. Malheureusement le ciel normand devrait se voiler dans la soirée… Mais pas de panique : on a tout calculé pour vous ! Voici où et quand lever les yeux pour espérer voir ce spectacle céleste malgré les nuages annoncés.

Publié le 12/11/2025 à 12h05 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Aurores boréales en Normandie : l'heure et les endroits précis où le ciel sera le plus dégagé à côté de chez vous ce soir
Aurores boréales : les meilleurs endroits pour les observer ce soir en Normandie avant l'arrivée des nuages - Julien Forte, instant normand

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une éruption solaire majeure, survenue mardi 11 novembre matin, a projeté vers la Terre une énorme vague de particules. Conséquence : une tempête géomagnétique d'ampleur est attendue ce mercredi soir. Les scientifiques évoquent un phénomène potentiellement aussi intense que celui survenu l'an dernier, lorsque les aurores avaient coloré le ciel normand de teintes rouges et violettes.

Aurores boréales, Saint-Lô, 11 mai 2024.Aurores boréales, Saint-Lô, 11 mai 2024. - Vital Ligan

Le pic d'activité est prévu entre 16h et 2h du matin, mais c'est surtout entre 23h et 3h que les aurores boréales pourraient être visibles, à condition d'avoir un ciel dégagé. Pour les observer, il faudra tourner le regard vers le nord, loin des villes et de la pollution lumineuse.

Où les aurores seront-elles les plus visibles en Normandie ?

Les prévisions météo indiquent un ciel plutôt dégagé jusqu'à 22h sur l'ensemble de la région, avant l'arrivée progressive des nuages. A 23h, la Manche sera déjà couverte, puis la couche nuageuse atteindra Caen vers minuit, avant de s'étendre sur l'ouest de l'Orne et du Calvados vers 2h.

Résultat : les secteurs les plus prometteurs pour observer les aurores se situeront à l'est du Calvados, dans l'Eure et en Seine-Maritime, notamment avant 4h du matin, lorsque le nuage s'étendra à toute la région. Pour les autres départements, il faudra tenter sa chance tôt dans la soirée.

Pour suivre l'évolution de la couche nuageuse normande, vous pouvez regarder ici.

Les bons réflexes pour ne rien manquer

Si les conditions le permettent, le spectacle pourrait être visible à l'œil nu, surtout dans les zones rurales et côtières. Ceux qui souhaitent immortaliser le moment peuvent utiliser la fonction “pose longue” de leur smartphone, ou un appareil photo sur trépied, en direction du nord.

Attention toutefois : quelques averses sont attendues dans le Cotentin, et les nuages d'altitude pourraient masquer une partie du phénomène. Mieux vaut donc s'installer avant minuit pour maximiser ses chances d'admirer ce ballet lumineux venu du Soleil.

Une nuit à surveiller de près

Les amateurs de ciel étoilé le savent : ces phénomènes restent imprévisibles. Si les prévisions se confirment, la Normandie pourrait offrir l'un des plus beaux spectacles célestes de l'année. Mais il faudra de la patience, un bon manteau, et un peu de chance pour que les nuages laissent la place à la magie.

Déjà visibles hier soir, et encore plus prometteuses cette nuit

De nombreux habitants ont déjà eu la chance d'apercevoir des aurores boréales dans la nuit de mardi à mercredi. Les réseaux sociaux regorgent de clichés spectaculaires, pris aussi bien dans la Manche que dans l'Eure ou la Seine-Maritime. Et selon les prévisions, le meilleur reste à venir : le pic d'activité magnétique est attendu pour cette nuit, avec des aurores potentiellement plus intenses et plus colorées.

L'abbaye de Cerisy-la-Forêt sous une aurore boréale.L'abbaye de Cerisy-la-Forêt sous une aurore boréale. - Anabelle Clin d'oeil de Cerisy

Galerie photos
Aurores boréales, Saint-Lô, 11 mai 2024. - Vital Ligan L'abbaye de Cerisy-la-Forêt sous une aurore boréale. - Anabelle Clin d'oeil de Cerisy

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Coque smartphone
Coque smartphone Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane
Samsung Galaxy S25 Edge 512G°, 5G avec Galaxy AI, Noir Absolu Titane Floirac (33270) 695€ Découvrir
Disjoncteurs tetrapolaires Hager
Disjoncteurs tetrapolaires Hager Engwiller (67350) 30€ Découvrir
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Météo. Aurores boréales en Normandie : l'heure et les endroits précis où le ciel sera le plus dégagé à côté de chez vous ce soir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple