Météo. Aurores boréales en Normandie : l'heure et les endroits précis où le ciel sera le plus dégagé à côté de chez vous ce soir

Une éruption solaire majeure, survenue mardi 11 novembre matin, a projeté vers la Terre une énorme vague de particules. Conséquence : une tempête géomagnétique d'ampleur est attendue ce mercredi soir. Les scientifiques évoquent un phénomène potentiellement aussi intense que celui survenu l'an dernier, lorsque les aurores avaient coloré le ciel normand de teintes rouges et violettes.

Aurores boréales, Saint-Lô, 11 mai 2024. - Vital Ligan

Le pic d'activité est prévu entre 16h et 2h du matin, mais c'est surtout entre 23h et 3h que les aurores boréales pourraient être visibles, à condition d'avoir un ciel dégagé. Pour les observer, il faudra tourner le regard vers le nord, loin des villes et de la pollution lumineuse.

Où les aurores seront-elles les plus visibles en Normandie ?

Les prévisions météo indiquent un ciel plutôt dégagé jusqu'à 22h sur l'ensemble de la région, avant l'arrivée progressive des nuages. A 23h, la Manche sera déjà couverte, puis la couche nuageuse atteindra Caen vers minuit, avant de s'étendre sur l'ouest de l'Orne et du Calvados vers 2h.

Résultat : les secteurs les plus prometteurs pour observer les aurores se situeront à l'est du Calvados, dans l'Eure et en Seine-Maritime, notamment avant 4h du matin, lorsque le nuage s'étendra à toute la région. Pour les autres départements, il faudra tenter sa chance tôt dans la soirée.

Pour suivre l'évolution de la couche nuageuse normande, vous pouvez regarder ici.

Les bons réflexes pour ne rien manquer

Si les conditions le permettent, le spectacle pourrait être visible à l'œil nu, surtout dans les zones rurales et côtières. Ceux qui souhaitent immortaliser le moment peuvent utiliser la fonction “pose longue” de leur smartphone, ou un appareil photo sur trépied, en direction du nord.

Attention toutefois : quelques averses sont attendues dans le Cotentin, et les nuages d'altitude pourraient masquer une partie du phénomène. Mieux vaut donc s'installer avant minuit pour maximiser ses chances d'admirer ce ballet lumineux venu du Soleil.

Une nuit à surveiller de près

Les amateurs de ciel étoilé le savent : ces phénomènes restent imprévisibles. Si les prévisions se confirment, la Normandie pourrait offrir l'un des plus beaux spectacles célestes de l'année. Mais il faudra de la patience, un bon manteau, et un peu de chance pour que les nuages laissent la place à la magie.

Déjà visibles hier soir, et encore plus prometteuses cette nuit

De nombreux habitants ont déjà eu la chance d'apercevoir des aurores boréales dans la nuit de mardi à mercredi. Les réseaux sociaux regorgent de clichés spectaculaires, pris aussi bien dans la Manche que dans l'Eure ou la Seine-Maritime. Et selon les prévisions, le meilleur reste à venir : le pic d'activité magnétique est attendu pour cette nuit, avec des aurores potentiellement plus intenses et plus colorées.

L'abbaye de Cerisy-la-Forêt sous une aurore boréale. - Anabelle Clin d'oeil de Cerisy