Normandie. Des aurores boréales observables ce soir ?

Samedi 14 septembre, une éruption solaire majeure, la plus significative depuis mai dernier, a eu lieu. Ce phénomène est à l'origine de la tempête géomagnétique attendue ce soir. Selon l'astrophysicien Eric Lagadec, une matière éjectée du Soleil se dirige actuellement vers la Terre. Bien que cette éjection ne soit pas principalement dirigée vers notre planète, elle pourrait encore produire des aurores boréales visibles sous certaines conditions.

Prévisions et attentes

Le niveau de la tempête géomagnétique de ce soir est classé G3 par la NOAA (National oceanic and atmospheric administration), un niveau inférieur à la tempête G5 de mai dernier. Cela signifie que les chances de voir des aurores boréales en Normandie sont plus faibles, mais pas impossibles. La tempête étant de moindre intensité, l'apparition des aurores pourrait être plus discrète et moins spectaculaire que lors des événements précédents.

Conditions d'observation

Pour maximiser vos chances d'observer ce phénomène rare, il est recommandé de se diriger vers le nord de la Normandie, dans une zone dégagée de toute pollution lumineuse. Si vous ne parvenez pas à les voir à l'œil nu, tentez des photos en longue exposition, ce qui peut révéler les lumières boréales invisibles à l'œil nu. Les prévisions météorologiques indiquent que la soirée devrait être relativement dégagée, offrant une fenêtre propice à l'observation.