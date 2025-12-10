En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Rouen. Une adolescente de 15 ans sous mandat de recherche pour vol par effraction est interpellée après un banal contrôle

Sécurité. Alors en pleine opération de contrôle des transports en commun à Rouen, mardi 9 décembre, les autorités ont identifié une adolescente de 15 ans recherchée dans le cadre d'une affaire de vol par effraction. Un mandat de recherche avait été émis à son encontre.

Publié le 10/12/2025 à 17h35 - Par Alexandre Leno
Les adolescentes ont été interpellées au niveau de l'arrêt de Teor Joffre Mutualité à Rouen.

La brigade de sécurisation des transports en commun a lancé une opération de contrôle dans la soirée de mardi 9 décembre au niveau de l'arrêt de Teor Joffre Mutualité à Rouen. Parmi les 15 personnes contrôlées lors de l'opération, trois mineures ont été interpellées par les forces de l'ordre pour défaut de titre de transport.

Une mineure recherchée par le tribunal judiciaire de Nice

L'une des jeunes filles, âgée de 15 ans, faisait l'objet d'un mandat de recherche émis par le tribunal judiciaire de Nice pour vol par effraction. Des faits commis en juillet 2024. Les policiers l'ont placée en garde à vue avant de contacter le commissariat de Nice. Quant aux deux autres mineures, qui faisaient respectivement l'objet d'une fiche Schengen et d'une mesure de protection de mineur isolé, elles ont été toutes les deux placées à l'Aide sociale à l'enfance.

