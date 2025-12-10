Rouen. Nouveau skatepark de l'Océade :  le projet interroge

"Pour moi, le skatepark de l'Océade, c'est un miroir aux alouettes", lance sans détour Florian Rivières, à la tête de Bud Skateshop, magasin historique dédié au skateboard à Rouen. Installé dans la ville depuis 1997, le spécialiste du skate remarque "qu'avant chaque élection, on nous ressort le projet". Une arlésienne que le commerçant connaît bien. Il est lui-même à l'initiative du tout premier skatepark de Rouen qu'il a cogéré jusqu'en 2007 avant de déléguer la gestion en 2011 à l'association Skatepark of Rouen. Florian Rivières prenait part, ensuite, à l'élaboration d'un nouveau projet de skatepark, chiffré alors à près de 5 millions d'euros en 2016. "On avait contacté architectes, économistes, commissaires aux comptes, c'était un vrai dossier", regrette Florian Rivières. Son projet de skatepark avait été gelé dans le cadre d'un autre appel aux projets, "Réinventer la Seine", qui intégrait le centre aquatique Océade à l'abandon depuis 1991. Mais aujourd'hui, la Métropole l'assure, "tout est sur les rails" pour une ouverture envisagée en 2029 et un coût bien plus conséquent de l'ordre de 18 millions d'euros. Le cabinet d'architectes a été choisi. Reste à déterminer l'entreprise qui conduira les travaux. Elle doit être désignée dans le cadre d'un appel d'offres public d'ici à 18 mois pour un lancement du chantier courant 2027. Ensuite, le choix du mobilier doit se faire en concertation avec les clubs de glisse et notamment l'association Skatepark of Rouen, dont le skatepark doit disparaître à terme pour laisser place au développement de l'éco-quartier Flaubert.

Un skatepark pas complètement adapté

L'association a été approchée et d'autres réunions sont déjà prévues pour affiner le projet. "Là c'est la première phase ensuite il faudra un autre architecte pour les plans des modules à construire à l'intérieur", assure Charlène Boussuge Navarro en charge de l'actuel skatepark qui compte environ 800 adhérents. "On fait partie de la commission technique avec la Métropole donc notre avis compte et c'est rassurant." Elle espère bien que ses licenciés et les professeurs des différentes disciplines seront consultés (roller, skate et trottinette). "Notre bâtiment est trop vétuste, là on va changer du tout au tout, se réjouit Charlène Boussuge Navarro, on va pouvoir retrouver notamment les championnats nationaux qu'on organisait avec la fédération." Des réunions ont été lancées justement avec la Fédération française de roller et skateboard. "Tant mieux si ça peut se faire et que ça part d'un bon sentiment, tempère Florian Rivières qui, lui, n'a pas été contacté, mais il faut que la mairie consulte les skateurs, il y en a plein à l'hôtel de Ville."

Le Normand alerte également sur l'aspect multisport de la future structure, la Métropole ayant pour but d'accueillir tous les sports de glisse : skate, BMX, trottinette et roller. "Les disciplines ne sont pas les mêmes et les besoins non plus et quand vous faites un skatepark où il y a tout, ce n'est bon pour personne." A l'image des célèbres "spots" de skate tel que le "Macba" à Barcelone ou le "Love Malmö" en Suède, Florian Rivières prône, au contraire des grandes rampes, le développement des "skates plaza" qui "recréent l'ambiance de la rue" avec de petits modules au sol propices à la pratique du skate street (littéralement, le skate pratiqué dans la rue), largement majoritaire dans la discipline.