Noël. Une mobilisation de cyclistes avec lumières et guirlandes : la Vélo parade revient à Rouen

La Vélo parade musicale de Rouen approche. Elle se déroulera samedi 13 décembre en fin d'après-midi, l'occasion de défiler à vélo en musique et en lumière, de la rive droite à la rive gauche. Cette année, deux associations participent à l'événement aux côtés de la Ville de Rouen. Il s'agit de Sabine et de Guidoline.

Trois parcours à vélo

"La Vélo parade est un événement associatif qu'on organise depuis plusieurs années", confie Pierre Héroux, l'un des responsables de l'association Sabine. Cette année, l'association s'est associée à la Ville de Rouen dans le programme de Rouen Givrée. "Nous sommes chargés de la coordination de l'événement entre les partenaires et de la définition du parcours", explique-t-il. Trois parcours ont été pensés au départ de Bonsecours, Sotteville-lès-Rouen et Bois-Guillaume à 17h. "Ces trois parcours vont converger pour rejoindre vers 17h30 la place de l'hôtel de ville de Rouen", indique Pierre Héroux. Tous les cyclistes déambuleront ensuite pendant une heure dans les rues de Rouen.

Un événement tel que la Vélo parade permet de donner "un aspect positif au vélo dans un cadre convivial et festif", assure ce dernier. Et pour l'occasion, les vélos seront décorés de guirlandes et de lumières.

"On est là et il ne faut pas nous oublier"

Depuis plusieurs années, l'association rouennaise Guidoline s'associe à Sabine notamment "en soutien logistique. Nous roulons en vélo-cargo et c'est bien pratique pour transporter la sonorisation", confie François Souday, responsable administratif de l'association Guidoline. "On trouvait que c'était aussi intéressant de rappeler un des fondamentaux qu'on essaie de diffuser, c'est le fait d'éclairer son vélo. C'est très important", complète-t-il.

"L'année dernière on était près de 150 personnes, donc montrer que 150 cyclistes peuvent se mobiliser un samedi, ça rappelle à tous les usagers qu'on est là et qu'il ne faut pas nous oublier." Ce qui anime aussi le coordinateur administratif de Guidoline, c'est aussi le côté festif : "D'année en année, les décorations sur les vélos augmentent, c'est un moment sympathique pendant les fêtes de Noël", relate-t-il.

Cette balade à vélo est ouverte à tous, en famille ou entre amis.