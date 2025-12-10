En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Noël. Une mobilisation de cyclistes avec lumières et guirlandes : la Vélo parade revient à Rouen

Société. Samedi 13 décembre, c'est la Vélo parade de Noël à Rouen. Les associations rouennaises Sabine et Guidoline s'associent avec la Ville de Rouen pour cet événement festif qui met à l'honneur les vélos au moment des fêtes de fin d'année.

Publié le 10/12/2025 à 10h36 - Par Justine Carrère
Noël. Une mobilisation de cyclistes avec lumières et guirlandes : la Vélo parade revient à Rouen
François Souday, responsable administratif de l'association Guidoline (gauche) et Pierre Héroux, l'un des responsables de l'association Sabine, vont participer à la Vélo parade à Rouen samedi 13 décembre.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La Vélo parade musicale de Rouen approche. Elle se déroulera samedi 13 décembre en fin d'après-midi, l'occasion de défiler à vélo en musique et en lumière, de la rive droite à la rive gauche. Cette année, deux associations participent à l'événement aux côtés de la Ville de Rouen. Il s'agit de Sabine et de Guidoline.

Trois parcours à vélo

"La Vélo parade est un événement associatif qu'on organise depuis plusieurs années", confie Pierre Héroux, l'un des responsables de l'association Sabine. Cette année, l'association s'est associée à la Ville de Rouen dans le programme de Rouen Givrée. "Nous sommes chargés de la coordination de l'événement entre les partenaires et de la définition du parcours", explique-t-il. Trois parcours ont été pensés au départ de Bonsecours, Sotteville-lès-Rouen et Bois-Guillaume à 17h. "Ces trois parcours vont converger pour rejoindre vers 17h30 la place de l'hôtel de ville de Rouen", indique Pierre Héroux. Tous les cyclistes déambuleront ensuite pendant une heure dans les rues de Rouen.

Un événement tel que la Vélo parade permet de donner "un aspect positif au vélo dans un cadre convivial et festif", assure ce dernier. Et pour l'occasion, les vélos seront décorés de guirlandes et de lumières.

"On est là et il ne faut pas nous oublier"

Depuis plusieurs années, l'association rouennaise Guidoline s'associe à Sabine notamment "en soutien logistique. Nous roulons en vélo-cargo et c'est bien pratique pour transporter la sonorisation", confie François Souday, responsable administratif de l'association Guidoline. "On trouvait que c'était aussi intéressant de rappeler un des fondamentaux qu'on essaie de diffuser, c'est le fait d'éclairer son vélo. C'est très important", complète-t-il.

"L'année dernière on était près de 150 personnes, donc montrer que 150 cyclistes peuvent se mobiliser un samedi, ça rappelle à tous les usagers qu'on est là et qu'il ne faut pas nous oublier." Ce qui anime aussi le coordinateur administratif de Guidoline, c'est aussi le côté festif : "D'année en année, les décorations sur les vélos augmentent, c'est un moment sympathique pendant les fêtes de Noël", relate-t-il.

Cette balade à vélo est ouverte à tous, en famille ou entre amis.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Cocotte en fonte avec son couvercle
Cocotte en fonte avec son couvercle Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Presse agrume manuel pour fruit
Presse agrume manuel pour fruit Enghien-les-Bains (95880) 15€ Découvrir
Théière / cafetière à piston
Théière / cafetière à piston Enghien-les-Bains (95880) 50€ Découvrir
Ecran plat de marque
Ecran plat de marque Maisons-Alfort (94700) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Noël. Une mobilisation de cyclistes avec lumières et guirlandes : la Vélo parade revient à Rouen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple