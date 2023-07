[Dossier] Rouen. Nos bonnes adresses et conseils pour réparer son vélo dans l'agglo

À l'heure où le vélo se développe de plus en plus dans la métropole de Rouen, de nombreuses enseignes spécialisées dans la vente et la réparation de vélo se multiplient. Le magasin le plus connu du grand public est bien sûr Decathlon. Depuis trois ans, une nouvelle boutique s'est installée au 66 rue des Carmes. Dans ce nouvel espace, il y a aussi un atelier de réparation de vélo. "On s'occupe des réparations classiques qui prennent environ une trentaine de minutes en local", assure Matthieu Ferrand, manager du Decathlon de Rouen. Si les réparations sont plus complexes, "on délocalise le vélo à l'entrepôt régional, qui se situe à Caen". Afin de faire appel à leurs services, les modalités sont simples. Les clients peuvent venir sans rendez-vous avec leur vélo. "Une prise en charge est faite avec un délai annoncé, explique-t-il. Souvent, ce sont des réglages de dérailleurs, des changements de freins ou de pièces d'usure. Tout au long de l'année, on est surtout sur des réparations simples."

Au niveau des prix, pour un réglage de dérailleur par exemple, "cela coûte une quinzaine d'euros, un réglage de frein 13 euros, et un dévoilage, qui est une prestation assez répandue, coûte aussi 15 euros", précise-t-il. Bonne nouvelle pour les cyclistes, "on répare tous types de vélo, qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs, et chaque pièce est universelle pour correspondre à un maximum de modèles". Et pour ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte, l'association Guidoline propose ses services. "J'accueille les personnes pour leur apprendre à réparer elles-mêmes leur vélo dans nos deux ateliers à Rouen et à Sotteville-lès-Rouen", indique Yann Rivault, salarié et responsable d'atelier dans l'association Guidoline. Pour bénéficier de ses conseils, il faut être membre de l'association. "Il y a une cotisation à l'année civile qui coûte 25 euros. Elle donne accès à nos deux ateliers et à l'achat de pièces détachées neuves et d'occasion", ajoute-t-il.

Pour la première visite en atelier, "on fonctionne sur rendez-vous. Ça permet d'être sûr d'avoir un accompagnement pendant 1 h 30, souligne-t-il. Il y a une phase d'explication pour que la personne puisse faire les réparations elle-même". C'est le concept des ateliers d'auto-réparation. "La finalité de Guidoline, c'est qu'elles apprennent et soient capables de transmettre à d'autres après." Dans la continuité de cette démarche, l'association Sabine propose depuis le mois de juin, des ateliers mobiles au niveau de la place Saint-Marc à Rouen le dimanche, de 10 h 30 à 12 h 30, et ce jusqu'en septembre. "Avec le réparateur de Pignon sur Rouen, les bénévoles réparent les vélos", explique Guillaume Grima, responsable légal de la structure. L'association travaille également avec la Métropole Rouen Normandie sur la mise en place de pistes cyclables. "On étudie l'ensemble des projets de voieries qui intègrent des nouveaux aménagements cyclables. On donne notre avis sur les plans et on échange avec les ingénieurs", relate-t-il.