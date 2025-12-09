En ce moment What goes around / Come Around Justin TIMBERLAKE
People. "Deux ans que j'en rêve" : le cadeau très insolite que la femme d'Arnaud Ducret lui a offert pour son anniversaire

Société. Le 6 décembre 2025, Arnaud Ducret a célébré son anniversaire avec un cadeau très personnel offert par sa femme, la danseuse Claire Francisci. Sur Instagram, l'acteur normand a dévoilé cet objet pour le moins… Insolite

Publié le 09/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Arnaud Ducret partage le cadeau que sa femme lui a offert : "Deux ans que j'en rêve." - Instagram Arnaud Ducret

Pour son anniversaire, Arnaud Ducret a eu droit à une surprise qui lui a visiblement fait battre le cœur un peu plus fort. Sur Instagram, le comédien originaire de Rouen a partagé une story où il dévoile une figurine de Michael Jackson, artiste dont il est fan depuis toujours.
Il y ajoute un message simple mais chargé d'émotion : "Deux ans que j'en rêve, merci mon amour", taguant sa femme Claire Francisci. L'acteur apparaît presque enfantin devant ce cadeau qu'il semble avoir longtemps convoité.

La fameuse statuette de Michael Jackson.La fameuse statuette de Michael Jackson. - Instagram Arnaud Ducret

Une passion assumée pour Michael Jackson

Ce n'est pas un secret pour ceux qui suivent Arnaud Ducret sur les réseaux : l'humoriste adore Michael Jackson. Il partage régulièrement des extraits de concerts, des performances vocales et des morceaux du Roi de la Pop.
La figurine collector offerte par Claire Francisci s'inscrit donc parfaitement dans son univers personnel. Pour ses abonnés, cette story a confirmé à quel point l'artiste cultive encore un lien fort avec les idoles qui ont façonné sa jeunesse.

Qui est Claire Francisci, la femme d'Arnaud Ducret ?

Celle qui a eu l'idée de ce cadeau très ciblé n'est autre que Claire Francisci, performeuse et danseuse spécialisée notamment dans les numéros aériens. Ancienne athlète, cheffe d'entreprise et maman de triplés issus d'un premier mariage, elle partage depuis plusieurs années la vie d'Arnaud Ducret. Le couple forme une famille recomposée, avec le fils du comédien, Oscar, et les trois enfants de Claire.

Une histoire d'amour née d'un coup de foudre

Leur rencontre remonte à un tournage autour d'Arthur, où Claire réalisait un numéro artistique. Le vrai déclic arrivera cependant deux ans plus tard : Arnaud raconte qu'en la revoyant au restaurant, il a ressenti un véritable coup de foudre, au point de savoir immédiatement qu'il ne voulait plus la laisser partir. Ils officialisent leur relation en 2018, avant de se marier le 3 juillet 2021 au Mont-Saint-Michel, un lieu symbolique pour la danseuse, puis de célébrer une seconde cérémonie en 2022 dans le sud de la France.

Un comédien normand à un tournant de sa carrière

Né à Rouen le 6 décembre 1978, Arnaud Ducret fait partie des figures normandes bien identifiées du paysage culturel français. En 2025, l'acteur confie vouloir mettre de côté les one-man-shows pour se consacrer davantage à la production, à la réalisation et aux rôles au cinéma et à la télévision. Il est d'ailleurs à l'affiche de Panique au grand magasin, une comédie chorale diffusée sur TF1 le 15 décembre 2025, portée avec Tom Villa.

Galerie photos
La fameuse statuette de Michael Jackson. - Instagram Arnaud Ducret

People. "Deux ans que j'en rêve" : le cadeau très insolite que la femme d'Arnaud Ducret lui a offert pour son anniversaire
