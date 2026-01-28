En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Déraillement à Carentan. La circulation ferroviaire va reprendre progressivement à partir de la semaine prochaine

Mobilité. La SNCF et la Région Normandie ont annoncé, ce mercredi 28 février, que le trafic ferroviaire, perturbé par le déraillement d'un train près de Carentan, allait reprendre progressivement d'ici le 5 février. Explications.

Publié le 28/01/2026 à 17h39 - Par Léo Besselievre
L'opération de relevage du train ayant dérayé est bientôt terminée, selon la SNCF et la Région Normandie. - Thibault Lecoq

On en sait plus sur la reprise du trafic entre Caen et Cherbourg, coupé depuis le 11 janvier dernier. Après deux semaines de mobilisation intense et soutenue, selon la Région et SNCF, la circulation devrait reprendre à partir du 5 février, de façon modérée.

L'opération de relevage bientôt achevée ?

Selon les deux acteurs concernés, l'opération de relevage du train ayant dérayé à hauteur de Carentan le 11 janvier dernier devrait se terminer "d'ici la fin de semaine". Cela va permettre au trafic de reprendre "sur une seule voie seulement". Pour retrouver une circulation normale, il faudra attendre mi-mars, et la reconstruction complète de la voie endommagée par le déraillement du train de 17 wagons et de 640 mètres de long, pour 1 500 tonnes.

