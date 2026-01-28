People. "J'ai dit du mal de la Normandie durant des années" : une confession inattendue de la journaliste star de C dans l'air

Depuis plus de dix ans, Caroline Roux est l'un des visages les plus respectés du paysage audiovisuel français. A la tête de C dans l'air sur France 5, mais aussi de L'Evénement et des Quatre Vérités sur France 2, la journaliste de 53 ans s'est imposée par sa rigueur, son calme et sa capacité à décrypter une actualité de plus en plus polarisée.

En 2025, elle avait d'ailleurs marqué les esprits en refusant la présentation du journal de 20h de France 2, préférant rester fidèle à C dans l'air, une émission qu'elle considère comme une véritable mission de service public.

Mais derrière la journaliste exigeante se cache aussi une femme en quête d'équilibre.

"J'ai dit du mal de la Normandie durant des années" : une confession sans détour

C'est une phrase qui a surpris. "J'ai dit du mal de la Normandie durant des années", reconnaît Caroline Roux, à Paris Match. Une région qu'elle jugeait autrefois peu attirante, marquée par une météo capricieuse et une mer jugée peu séduisante. "Comment les gens pouvaient-ils apprécier ce coin où il fait mauvais et où la mer est marron ?" admet-elle sans détour, toujours dans les colonnes du magazine. Un jugement tranché… qu'elle a depuis totalement révisé.

Pourquoi la Normandie a tout changé pour Caroline Roux

Avec le temps, la journaliste a appris à regarder la Normandie autrement. Et surtout, à la ressentir.

"J'aime la Normandie quand il y a des tempêtes, quand le soleil est là, quand il fait froid", explique-t-elle. Dès qu'elle pose le pied sur la plage, le rythme ralentit. "A peine ai-je mis un pied sur la plage que je me déconnecte de tout." Une phrase qui résume ce que la région est devenue pour elle : un espace de respiration.

Une maison en Normandie devenue lieu de retrouvailles

Aujourd'hui, Caroline Roux possède une maison en Normandie, dans le Calvados, où elle aime recevoir. Amis proches, journalistes, personnalités du monde des médias : la demeure est devenue un point de ralliement discret, loin de l'agitation parisienne. Parmi eux, des figures bien connues comme Bruce Toussaint ou Alba Ventura, mais aussi des proches éloignés des projecteurs.

Une Normandie refuge, loin du tumulte médiatique

Née en Isère et élevée à Grenoble, Caroline Roux n'a pourtant aucun ancrage normand à l'origine. Et c'est peut-être ce regard extérieur qui rend son attachement encore plus fort aujourd'hui. Entre plages de Trouville, campagne du pays d'Auge et villages du Calvados, la Normandie s'est imposée comme un contrepoint à son quotidien ultra-médiatisé. Un lieu où elle peut courir le matin, affronter le froid, observer les éléments… et se recentrer.

Et après la Normandie ? Un rêve de montagne en toile de fond

Si la Normandie occupe désormais une place essentielle dans sa vie, Caroline Roux n'exclut pas d'autres horizons. "Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait, mais j'aimerais me poser en montagne", confie-t-elle à Paris Match, évoquant son amour de longue date pour le ski et les Alpes.

Un désir qui n'efface en rien son attachement actuel à la région normande, devenue, presque malgré elle, un pilier de son équilibre personnel.