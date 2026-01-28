Perch'Xtrem. Deux abandons à deux jours de l'événement

En ce moment Soirée Mondaine ORIA
Sport. L'organisation du Perch'Xtrem a annoncé, ce mercredi 28 janvier, l'abandon de deux participants pour la soirée de gala du 30 janvier. Un perchiste américain arrive en renfort pour compléter le plateau.

Publié le 28/01/2026 à 17h21 - Par Léo Besselievre
Le Grec Karalís, médaillé olympique et mondial, est l'un des deux perchistes finalement absents pour la deuxième édition du Perch'XTrem. - Le 7e Studio

A seulement deux jours de l'événement international de saut à la perche au Palais des Sports de Caen, deux têtes d'affiche du Perch'Xtrem ont été contraintes à l'abandon. Bien connus du public caennais, ils étaient déjà venus lors de l'édition 2025.

Des blessures en cause

Cette semaine a été décisive pour le Turc Ersu Şaşma. Le perchiste de 26 ans a ressenti une douleur à l'entraînement en amont de l'événement, le contraignant à annoncer son forfait. Même son de cloche pour Emmanouíl Karalís, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris. Le Grec ressentait une gêne aux ischio-jambiers, confirmée après des tests de course ce mercredi matin.

Pour les remplacer, le double champion du monde et médaillé olympique Sam Kendricks va enflammer le Palais des Sports avec un record personnel au-dessus de la barre des six mètres. Véritable figure aux Etats-Unis, il retrouve son homologue Christopher Nielsen, qui s'était imposé l'année dernière, pour la première édition du Perch'Xtrem.

