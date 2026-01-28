En ce moment EN TETE A TETE (LIVE) M
People. Pierre Arditi et Evelyne Bouix s'installent en Normandie : l'étonnante raison qui les a fait craquer

Société. Longtemps associé au Sud et à la Provence, Pierre Arditi a pourtant choisi un tout autre décor pour se ressourcer. Avec Evelyne Bouix, le comédien a trouvé en Normandie un refuge inattendu, entre bocages, colombages et vaches placides, loin de l'agitation parisienne. La région s'est imposée comme un véritable art de vivre.

Publié le 28/01/2026 à 18h07 - Par Mathilde Rabaud
People. Pierre Arditi et Evelyne Bouix s'installent en Normandie : l'étonnante raison qui les a fait craquer
Pierre Arditi et Evelyne Bouix : en Normandie, le refuge discret de leur amour de 40 ans. - Le Photocall de Pierre Arditi - #QuelleEpoque 22 mars 2025

A 81 ans, Pierre Arditi n'a rien d'un retraité. Toujours sur les planches au théâtre du Montparnasse avec Je me souviendrai… de presque tout, le comédien accompagne aussi la sortie de ses mémoires, Le souvenir de presque tout (Le Cherche-Midi), parues en novembre 2025.
Mais derrière ce rythme soutenu, l'acteur a ressenti le besoin d'un ancrage plus calme. Un besoin auquel la Normandie a répondu, presque naturellement.

Dans un entretien accordé au Parisien Week-End, Pierre Arditi résume ce choix : "Nous nous ressourçons loin de l'agitation parisienne."

Une maison de campagne au cœur de la Normandie

C'est dans les terres normandes, à une distance raisonnable de Paris, que Pierre Arditi et Evelyne Bouix ont installé leur maison de campagne. Un lieu à l'écart du tumulte, où le temps semble s'étirer différemment.
Là-bas, l'acteur se laisse happer par un décor rural qu'il décrit avec une sincérité presque enfantine.

L'animal "aux yeux de jeune fille" qui a convaincu Pierre Arditi 

"Les paysages, le bocage, les bâtiments traditionnels à colombages sont charmants et si tranquilles", confie-t-il au Parisien, avant de poursuivre : "Je pars souvent en balade. Les vaches, avec leur air si détaché et leurs yeux de jeune fille, me fascinent."

Une image inattendue pour un comédien longtemps associé au Sud et à la chaleur provençale.

Bocages, silence et besoin de simplicité

Ce sont justement ces détails du quotidien qui ont séduit Pierre Arditi. La Normandie lui offre un rapport direct à la nature, sans folklore ni mise en scène. Un contraste assumé avec la vie parisienne, mais aussi avec certaines destinations plus lointaines. Le comédien l'admet : "Je voyage peu à l'étranger car ça m'angoisse, j'ai l'impression qu'on ne me retrouvera jamais."

La Normandie s'impose alors comme un compromis idéal : dépaysante sans être anxiogène, verdoyante tout en restant proche de ses repères.

La Normandie, décor d'un amour qui dure

Cette vie normande, Pierre Arditi la partage avec Evelyne Bouix, sa compagne depuis 1986 et son épouse depuis 2010. Ensemble depuis plus de quarante ans, les deux comédiens semblent avoir trouvé dans cette maison de campagne un équilibre précieux.

En novembre 2025, Pierre Arditi confiait : "Je suis toujours aussi amoureux", précisant qu'il y avait même "encore plus" d'amour aujourd'hui.

Pour expliquer la solidité de leur couple, l'acteur livre une réflexion directe, presque sans filtre : "C'est d'avoir des choses à se dire. Le jour où l'on n'a plus rien à dire à l'autre, il faut se tirer. C'est que c'est terminé."

Une philosophie de vie simple, qui trouve dans la Normandie un écrin discret et rassurant.

