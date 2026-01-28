Dernière ligne droite avant la fin des soldes ! Samedi 30 et dimanche 31 janvier, la braderie d'hiver investit les rues piétonnes du centre-ville de Caen de 9h à 19h, pour deux jours placés sous le signe des bonnes affaires. Organisé par l'association Les Vitrines de Caen, l'événement rassemble commerçants locaux et exposants, tous prêts à écouler leurs fins de collections. Vêtements, accessoires, idées cadeaux ou coups de cœur inattendus : les étals regorgent de promotions, de déstockages et de prix cassés, à l'occasion de ce rendez-vous incontournable de l'hiver. Au-delà des achats malins, la braderie est aussi un moment convivial, qui anime le centre-ville et donne l'occasion de soutenir les commerces locaux.
Caen. La braderie d'hiver revient dans les rues du centre-ville
Economie. Le 30 et 31 janvier, le centre-ville de Caen sera animé par la braderie d'hiver de 9h à 19h. Un événement qui promet de bonnes affaires.
Publié le 28/01/2026 à 09h25 - Par Elvire Alix
