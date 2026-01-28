Seine-Maritime. Violent incendie, un homme de 46 ans retrouvé mort

Un violent incendie s'est déclaré mardi 27 janvier peu après 19h à Tourville-la-Chapelle (commune de Petit-Caux, en Seine-Maritime). A l'arrivé des pompiers, la demeure était entièrement embrasée. Le corps sans vie d'un homme de 46 ans a été retrouvé à l'intérieur du logement. Il a été mis à disposition des forces de l'ordre qui ont mené des investigations.

28 sapeurs-pompiers présents sur les lieux

Au plus fort de l'intervention, 28 sapeurs-pompiers à bord de 13 engins étaient présents sur les lieux. Le feu a été éteint au moyen de trois lances à incendie.