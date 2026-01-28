Calvados. Quatre obus neutralisés sur cette plage de la Côte fleurie

C'est un phénomène on ne peut plus classique sur les plages normandes, et notamment celles du Calvados. Des obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts sur le sable d'Auberville, commune du littoral située entre Houlgate et Villers-sur-Mer.

Un équivalent TNT de 1,5kg

Mardi 27 janvier, les démineurs-plongeurs de la Manche sont ainsi intervenus pour les neutraliser. Les quatre obus représentaient un équivalent TNT de 1,5kg, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.