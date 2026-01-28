En ce moment Tant pis pour elle Charlotte CARDIN
Calvados. Quatre obus neutralisés sur cette plage de la Côte fleurie

Sécurité. Mardi 27 janvier, les plongeurs-démineurs de la Manche sont intervenus sur la plage d'Auberville, dans le Calvados, pour neutraliser quatre obus.

Publié le 28/01/2026 à 08h28 - Par Lilian Fermin
Les quatre obus se trouvaient sur la plage d'Auberville, dans le Calvados. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

C'est un phénomène on ne peut plus classique sur les plages normandes, et notamment celles du Calvados. Des obus datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts sur le sable d'Auberville, commune du littoral située entre Houlgate et Villers-sur-Mer.

Un équivalent TNT de 1,5kg

Mardi 27 janvier, les démineurs-plongeurs de la Manche sont ainsi intervenus pour les neutraliser. Les quatre obus représentaient un équivalent TNT de 1,5kg, indique la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

