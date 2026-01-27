En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Le Havre. Mort de Théo Blondel, percuté par une voiture : six ans de prison pour le conducteur qui avait pris la fuite

Sécurité. Le conducteur de 20 ans qui avait pris la fuite, jeudi 1er mai 2025, après avoir mortellement percuté le jeune Théo Blondel, âgé de 21 ans, a été condamné mardi 27 janvier à six ans de prison, dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire.

Publié le 27/01/2026 à 21h37 - Par Célia Caradec
Théo Blondel a été fauché sur le boulevard Churchill, au Havre, le jeudi 1er mai 2025. L'automobiliste qui l'a percuté a été jugé mardi 27 janvier.

"Je vous présente mes plus sincères excuses, c'était involontaire et je vous demande pardon." C'est par les mots du jeune prévenu que l'audience du mardi 27 janvier, devant le tribunal correctionnel du Havre, a commencé. Tout juste âgé de 20 ans, il comparaît pour homicide involontaire aggravé, neuf mois après l'accident mortel du jeudi 1er mai 2025. Le conducteur fautif fait face aux juges mais aussi au père, aux deux frères aînés et à la grande sœur de Théo Blondel, fauché à 91 km/h, sur le boulevard Winston Churchill, le grand axe de sortie du Havre.

"J'aurais dû rester"

Il est presque 3h du matin, le jour du drame, quand la Clio du prévenu déboule à vive allure, à hauteur de l'ancienne usine Dresser. Vite, trop vite pour voir Théo Blondel traverser au feu rouge piéton et s'arrêter à temps. L'enquête établira que la Clio n'a commencé à freiner que 18 mètres avant l'impact. Avant "la collision", comme l'appelle pudiquement le prévenu. Le jeune homme, qui porte le même prénom que la victime, explique avoir été pris de panique au moment des faits. "J'étais choqué, je suis parti mais j'aurais dû rester", reconnaît-il à la barre. "Il a laissé mon frère mort comme un chien", déplore quant à elle la grande sœur de Théo Blondel, Elodie. "Les excuses, je les entends, mais je ne les accepterai pas."

Un témoin a tenté de lui faire faire demi-tour

Car le prévenu s'est enfui une première fois… Puis une deuxième, après avoir pourtant été rattrapé par un témoin de l'accident lui demandant de faire demi-tour. "C'est une chance d'avoir eu ce témoin sur votre route, c'est excessivement rare", lui rappelle la procureure, qui déplore qu'il ait "pris la décision de redémarrer". Ce n'est que quelques heures plus tard que le prévenu se rendra au commissariat pour reconnaître intégralement les faits. "La seule chose à mettre à son crédit", note la représentante du parquet.

Le jeune homme, qui conduisait sans permis, sans assurance et avait du cannabis dans le sang, a déjà cinq mentions a son casier judiciaire. En huit mois de détention provisoire, huit incidents ont déjà eu lieu. "Comment pourrait-il respecter la loi ? Il ne respecte pas les règles en détention !", pointe l'avocate des proches de Théo Blondel, Me Anne-Sophie Dujardin.

Interdiction de repasser le permis

La procureure requiert huit ans de prison ferme ainsi que la révocation de précédents sursis, assortis d'une interdiction de passer le permis pendant dix ans. "On parle d'un jeune de 19 ans (20 ans aujourd'hui, N.D.L.R)", déplore l'avocate de la défense, Me Arzu Seyrek, qui voit dans cette peine l'impossibilité de "se réinsérer professionnellement". Elle demande un sursis probatoire renforcé pour son client. "Il est sincère, je regrette qu'on ait pu considérer qu'il minimise les faits."

Le tribunal a finalement condamné le jeune homme à six ans de prison dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, pendant lesquels il devra suivre des soins en addictologie, travailler, se former, indemniser les parties civiles. S'ajoutent deux révocations de précédents sursis, soit huit mois supplémentaires, couverts par sa détention provisoire. Théo Connen a interdiction de repasser le permis et de conduire un véhicule à moteur pendant deux ans.

Galerie photos
Une marche blanche a réuni les proches de Théo, avant le procès. - Célia Caradec Les proches de la victime ont marché des lieux de l'accident au tribunal. - Célia Caradec

