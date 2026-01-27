Cotentin. "C'est un grand moment" : la première foire millénaire de l'année se prépare à Montebourg

Le village de Montebourg est en pleine transformation. Des barrières s'étalent déjà dans la rue principale. Sur la place de l'Eglise, les forains terminent d'installer leurs manèges, tandis qu'un immense chapiteau est en train d'être élevé pour accueillir les futurs stands des commerçants. Ce village de près de 2 000 habitants accueille du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février la foire de la Chandeleur.

L'immense hall va accueillir des stands durant la foire, devant l'église. - Julien Rojo

"C'est le rendez-vous de tous les habitants du secteur !"

La tradition remonte au Moyen Age et elle est toujours appréciée. "C'est un grand moment, c'est le rendez-vous de tous les habitants du secteur !", s'exclame le maire Jean-Pierre Mauquest. L'élu a une autre raison de se réjouir. Le concours de bovins du vendredi est maintenu, après une concertation des éleveurs du comice agricole et la mairie. Une quarantaine de bêtes issues de six à sept élevages de la Manche seront présentes, soit un peu moins que les autres années. "Il est vraiment essentiel de montrer que tous les animaux ne sont pas malades et que la race normande de bovins sera présente sur les places de Montebourg", poursuit l'élu. Les bêtes seront vaccinées contre les maladies, une procédure standard exigée par la préfecture pour ce genre d'événement.

Des restaurants qui font le plein

Plusieurs milliers de personnes sont attendues durant le week-end. Les commerçants espèrent une météo clémente, mais certains établissements font déjà le plein. C'est le cas du restaurant L'intemporel qui affiche pratiquement complet. Ses propriétaires, Anaïs et Julien Anquetil, participent à leur 12e foire de la Chandeleur. "Les animaux attirent les familles. C'est un plus et cela met de l'animation dans le bourg", explique la gérante. Les gourmands pourront déguster les viandes star de la foire : tripes, pieds de cochons, rognons et joue de porc au cidre.

Anais et Julien Anquetil dirigent le restaurant L'intemporel à Montebourg, depuis plus de 12 ans. - Julien Rojo

"Il faut penser à tout"

Le bar-restaurant l'Atelier propose aussi ses plats traditionnels durant la foire. "C'est une foire qui a beaucoup de succès. Cela demande un peu d'organisation, il faut penser à tout", sourit la patronne Marlène Lelaidier. Un concours gastronomique de tripes et pieds de porc est organisé vendredi à 15h avec la Confrérie des chevaliers de Saint-Jacques. De nombreux pépiniéristes exposeront leurs plantes durant les trois jours, ainsi que des délégations des villes jumelées avec Montebourg. La troupe des Trompes Saint-Hubert du Bocage sera présente avec ses cors de chasse lors de la messe dimanche à 11h.