Hérouville-Saint-Clair. Un nouveau local pour préparer le carnaval

Loisir. Mi-octobre, les ateliers de la Fonderie, où se prépare le carnaval d'Hérouville-Saint-Clair, subissait un incendie. La compagnie Alkime possède de nouveaux locaux, et accueille le public pour préparer l'édition 2026.

Publié le 27/01/2026 à 09h02 - Par Lilian Fermin
La municipalité d'Hérouville-Saint-Clair a trouvé de nouveaux locaux pour préparer son carnaval 2026.

En octobre dernier, un incendie touchait les Ateliers de la Fonderie à Hérouville-Saint-Clair. La compagnie Alkime y construisait les chars du carnaval, programmé le 12 avril. Elle a désormais trouvé un nouvel endroit où s'installer, avec le soutien de la Ville.

Son nouvel atelier se situe au 22 rue Denis Papin, au sein de l'ancien dojo de la zone artisanale de la Grande Delle. Elle y prépare désormais à nouveau le carnaval, qui a pour thème "Outre-mer & Océans : Terres d'humanité, mers en danger". Le public est invité à s'y rendre les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 16h30 pour de la couture ou de la construction, mais aussi échanger et pourquoi pas rejoindre l'aventure en devenant carnavalier bénévole.

