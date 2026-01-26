Cherbourg. La station polaire Tara poursuit son voyage dans les glaces de Finlande

En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Environnement. Des nouvelles images de la station polaire Tara circulent sur les réseaux sociaux, depuis dimanche 25 janvier. Ce navire unique en son genre a été construit à Cherbourg pour étudier les glaces du Grand Nord.

Publié le 26/01/2026 à 17h53 - Par Julien Rojo
La station polaire Tara doit étudier les glaces de l'Arctique au cours d'une longue expédition en 2026. - Olivier Petit

L'équipage de la station polaire Tara n'a pas froid aux yeux. Leur étrange navire en forme de carapace hiverne toujours dans les glaces du golfe de Finlande. Il s'agit d'un séjour-test afin de savoir si le bateau peut supporter les grands froids. Le bâtiment, édifié par Constructions mécaniques de Normandie à Cherbourg et lancé en octobre 2024, est censé résister à -42°C.

"C'est tellement mieux que ce que certains leaders entonnent en menaçant le Groenland"

Le navire a reçu en janvier, la visite d'Olivier Poivre d'Arvor, l'envoyé spécial du président de la République sur les océans auprès des Nations unies et l'ambassadeur des pôles pour le ministère des Affaires étrangères. "La France en Arctique, c'est cela : de la coopération scientifique, de l'innovation technologique face aux effets du changement climatique", s'exclame ce responsable. Sur des photos diffusées sur les réseaux sociaux, le dimanche 25 janvier, on le voit arpenter les glaces en compagnie du biologiste Romain Troublé. "C'est tellement mieux que ce que certains leaders entonnent en menaçant le Groenland", poursuit Olivier Poivre d'Arvor. Ces images n'ont pas échappé au maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé qui souligne ce "clin d'œil". 

La station Tara devrait revenir à Cherbourg pour de futures préparations fin février. Elle partira ensuite pour sa grande expédition d'environ 500 jours en Arctique pour mieux comprendre l'impact du changement climatique sur ces milieux.

