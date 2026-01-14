Municipales 2026. "Cherbourg-en-Cotentin est belle" : Benoît Arrivé lance son premier meeting de campagne

Le marathon politique des municipales est lancé. Le maire sortant de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, a tenu son premier meeting de campagne mardi 13 janvier pour sa liste "La ville ensemble". La foule a rapidement rempli la salle Imagin'Arts de Querqueville, soit près de 200 personnes. "Je suis venue soutenir le maire et le travail qu'il a fait pendant le mandat", explique Catherine, chorégraphe dans le public.

Le public était venu nombreux pour ce premier meeting. - Julien Rojo

"Nous proposons le long jour du travail sérieux"

La séance s'ouvre avec Gilbert Lepoittevin, maire délégué de Tourlaville devenu directeur de campagne pour le candidat socialiste. Les interventions des soutiens de Benoît Arrivé se succèdent sur scène : la maire déléguée de Querqueville, Agnès Tavars, Pauline Valognes des Jeunes socialistes, la députée Anna Pic, la conseillère communiste Valérie Varennes, le conseiller au logement Ralf Lejamtel… Quentin Lagallarde rappelle pourquoi Plage Publique soutient cette candidature et fait référence aux autres listes déjà déclarées. "Nos adversaires vont promettre le grand soir sécuritaire. Nous proposons le long jour du travail sérieux", scande ce conseiller municipal. Il rappelle la volonté de soutenir la pêche artisanale et d'avoir 100 % de produits locaux dans les cuisines scolaires, afin de faire de Cherbourg-en-Cotentin "un phare de la Normandie".

"Le maire est au service des habitants"

Après les discours de ses soutiens, c'est au tour de Benoît Arrivé de prendre la parole. "Etre maire sortant, c'est avoir des projets, mais c'est aussi rendre des comptes. Le maire est au service des habitants", a commencé le candidat socialiste. Après être revenu sur son bilan et remercié ses soutiens, Benoît Arrivé a abordé sa première proposition de campagne : la gratuité des bus le week-end, une navette gratuite dans le centre-ville et un abonnement annuel de 100 euros pour les jeunes de moins de 26 ans. Autre proposition : mettre en place un guichet unique dans chaque commune déléguée pour simplifier les démarches des habitants. Le maire sortant souhaite construire une résidence autonomie sur le quai Lawton-Collins, près de la Cité de la mer. Il promet la mise en place d'une assurance habitation solidaire, sur le même modèle que la mutuelle municipale, pour proposer des assurances à prix réduits aux habitants.

Côté culture, Benoît Arrivé veut construire un nouveau conservatoire de musique dans le quartier Maupas. Il s'est même dit ouvert à la construction d'une salle de spectacle de grande capacité, si des discussions avec l'Agglomération du Cotentin sont envisagées. Le financement du festival les Art'Zimutés serait accru. "Cherbourg-en-Cotentin est belle et elle mérite que l'on se batte pour elle", conclut Benoît Arrivé.