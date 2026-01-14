[Photos] Près de Rouen. Nouvelle aire de jeux Jokoani : voici ce qu'y trouveront les enfants

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Loisir. La nouvelle aire de jeux Jokoani vient d'ouvrir rue de l'Ems à Barentin. Les enfants de 0 à 8 ans sont accueillis avec leurs parents. Un jeu d'échecs géant, un toboggan et une piscine à balles sont à découvrir.

Publié le 14/01/2026 à 10h00 - Par Justine Carrère
Claire et Cédric Audibert sont les fondateurs de Jokoani. Ils ont ouvert leur première structure à Caen en 2024 puis celle de Barentin près de Rouen, samedi 10 janvier 2026. Ils chapeautent les deux lieux.

Après un premier site ouvert à Caen, qui a accueilli plus de 60 000 visiteurs en un an, Jokoani poursuit son développement et ouvre un nouvel espace au 325 rue de l'Ems à Barentin près de Rouen.

Au rez-de-chaussée de Jokoani à Barentin, les enfants comme leurs parents peuvent jouer aux échecs non pas sur un plateau classique mais sur un jeu grandeur nature avec des pièces géantes.Au rez-de-chaussée de Jokoani à Barentin, les enfants comme leurs parents peuvent jouer aux échecs non pas sur un plateau classique mais sur un jeu grandeur nature avec des pièces géantes.

1350m2 de jeux et animations ludiques

Ce nouveau lieu s'étend sur une surface de 1350m2. Il a ouvert samedi 10 janvier. "Jokoani c'est bien plus qu'une aire de jeux pour les 0 à 8 ans", assure Cédric Audibert, cofondateur du lieu avec sa femme Claire Audibert. "C'est un espace conçu pour toutes les familles", complète-t-il. Les enfants peuvent se déguiser, jouer aux baristas et profiter de la piscine à balles.

Adama Benakou et sa sœur Jannah Benakou ont découvert en avant-première ce nouveau lieu, Jokoani. Elles ont pu jouer aux baristas grâce au stand installé au rez-de-chaussée avec une caisse enregistreuse.Adama Benakou et sa sœur Jannah Benakou ont découvert en avant-première ce nouveau lieu, Jokoani. Elles ont pu jouer aux baristas grâce au stand installé au rez-de-chaussée avec une caisse enregistreuse.

Jannah Benakou (à gauche) et sa sœur Adama Benakou se sont bien amusées dans la piscine à balles de Jokoani. Adama Benakou a même sauté dans la piscine la première fois comme si elle sautait dans l'eau.Jannah Benakou (à gauche) et sa sœur Adama Benakou se sont bien amusées dans la piscine à balles de Jokoani. Adama Benakou a même sauté dans la piscine la première fois comme si elle sautait dans l'eau.

"Nous avons aussi un espace imaginaire au sein duquel les enfants peuvent lire et dessiner", explique Cédric Audibert. Il leur permet de "gérer leurs émotions, leur niveau d'excitation. C'est un espace pour avoir un temps calme".

Zahra Lococciolo a apprécié cet espace dédié à la lecture et aux dessins. Comme on peut le voir sur l'image, des coussins ont été installés dans un espace douillet de forme ronde comme une bulle.Zahra Lococciolo a apprécié cet espace dédié à la lecture et aux dessins. Comme on peut le voir sur l'image, des coussins ont été installés dans un espace douillet de forme ronde comme une bulle.

Un espace pour les 0-2 ans a aussi été créé au rez-de-chaussée avec un lieu dédié aux femmes allaitantes "qui offre de l'intimité". Les parents disposent d'un espace café et petite restauration. L'étage réunit trois salles d'anniversaire disponibles sur réservation et une autre se trouve au rez-de-chaussée. Pendant les périodes scolaires, Jokoani est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 9h30 à 19h et le jeudi de 9h30 à 12h30 et l'après-midi, des établissements spécialisés sont accueillis comme les Instituts médico-éducatifs (IME).

