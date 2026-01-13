En ce moment Houdini DUA LIPA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Live] Coupe de France : suivez en direct le 16e de finale entre Bayeux et l'OM !

Le Bayeux FC reçoit l'OM ce mercredi 13 janvier au stade d'Ornano, en 16e de finale de la Coupe de France. Le Petit Poucet de la compétition, pensionnaire de R1, peut-il créer l'exploit ? Suivez le match en direct avec nous, en ligne et à la radio !

Le 13 Janvier 2026 à 20:30
Bayeux FCEquipe domicile
0
2
OMEquipe extérieur

Réagissez au live

Envoyer
En direct
Rafraichir le live Actualiser
24e

Ouhhhh lma belle frappe de Guillotte ! Avec son pied gauche, l'attaquant trouve une belle trajectoire mais c'est capté par De Lange

23e Suivez le live de Tendance Ouest

Bayeux obtient un bon coup-franc plein axe à 35 mètres après une grosse faute d'Angel Gomes sur Aubel. Carton jaune !

22e

Enfin une frappe normande ! C'est Lemasson qui s'y colle à 25 bons mètres. C'est bien tenté mais c'est au-dessus.

21e

Encore une frappe, encore d'Emerson, survolté sur son flanc gauche. C'est dans le petit filet. Les Normands ont la tête sous l'eau.

21h21 Suivez le live de Tendance Ouest
Réaction de Rico 2:2
20e Suivez le live de Tendance Ouest

Deuxième but de l'OM... Hamed Junior Traoré inscrit le deuxième but après une sortie hésitante de Lecanu sur un centre. 

L'Ivoirien a ensuite crocheté le gardien et marqué d'une frappe contrée par Lemasson.

19e

Jolie action de Bayeux avec un centre parfait à la clé mais c'est difficilement repoussé par l'OM.

13e Suivez le live de Tendance Ouest

But de l'OM...

Que c'est cruel. Juste après un beau mouvement des Normands qui ont semé la panique dans la défense olympienne, l'OM s'est rapidement projeté en contre. Après un centre en retrait de Murillo, c'est Angel Gomes qui trouve les filets d'un joli plat du pied...

17e

Après 15 minutes de jeu, c'est dur pour Bayeux, qui subit la domination adverse (19% de possession de balle contre 81% pour Marseille).

16e Suivez le live de Tendance Ouest

Coup-franc pour l'OM... C'est Emerson aux manettes et c'est repoussée par la défense bayeusaine.

11e

On vous parlait de l'ambiance... Tout d'Ornano est aux couleurs du Bayeux FC.

10e Suivez le live de Tendance Ouest

Faute de Gomes sur Guillotte. Coup-franc plein axe à suivre pour Bayeux, à une quarantaine de mètres...

Cela ne donne rien.

8e

C'est encore chaud sur le but de Lecanu. Il va falloir que les hommes d'Eric Fouda posent un peu le pied sur le ballon...

7e

A noter l'énorme ambiance à d'Ornano ! Quelle fête !

6e

A l'OM d'obtenir un coup-franc excentré sur le côté gauche, à environ 40m des buts normands.

Ca se termine en hors-jeu.

5e

Coup-franc pour Bayeux... 

C'est frappé à ras de terre mais assez mal tiré. Dommage pour Antonin Cathrine.

3e

La frappe d'Emersonnnn ! 

Le latéral gauche marseillais frappe de 30m, une frappe vicieuse bien écartée en corner par Lecanu. C'est déjà chaud pour les Normands...

1e Suivez le live de Tendance Ouest

ETTTTTTT C'ESTTTTTT PAAAAAARTI pour ce 16e de finale !

3e

La compo de Bayeux

Lecanu - Lefevre, Delain, Jouan - Mayette, Lemasson, Marazzi, Cathrine, Aubel - Guillotte, Renaux

2e

Première frappe pour l'OM. 

Elle est l'oeuvre du milieu O'Riley mais Lecanu est bien présent. Corner.

20h58

La compo de l'OM

De Lange - Emerson, Medina, Pavard, Murillo - Traoré, O'Riley, Nadir, Gomes, Greenwood - Gouiri

20h49 Suivez le live de Tendance Ouest
Réaction de Allez BayeuxAllez Bayeux
20h44

Le parcours de l'OM 

L'Olympique de Marseille est entré en 32e de finale de la compétition. Ils l'ont emporté 6-0 face à Bourg-Péronnas (N1).

20h43 Suivez le live de Tendance Ouest
Réaction de AmandineMerci tendance
20h40

Le parcours du Bayeux FC 

  • 3e tour : victoire 6-1 contre l'AS Cérençaise (D1)
  • 4e tour : victoire 4-0 face à l'USM Blainville (R2)
  • 5e tour : victoire 3-0 face au FC Val de Risle (D1)
  • 6e tour : victoire 1-0 face au Havre Caucriauville Sportif (N3)
  • 7e tour : victoire 3-2 face au SM Caen (National)
  • 8e tour : victoire 1-0 face à Yvetot (R1)
  • 32e de finale : victoire 2-1 face à Blois (N2)
Bayeux FC
20h35

Réecoutez notre podcast "100% Bayeux FC" !

A quelques minutes du coup d'envoi, c'est le moment de réécouter les acteurs de cette épopée, au micro de Tendance Ouest et Foot Normand dans le podcast "100% Coupe de France - Spécial Bayeux FC". 

Pour l'écouter, c'est ici.

20h31

Bonjour et bienvenue à tous sur ce live ! 

Nous sommes au stade d'Ornano pour une rencontre de gala, le 16e de finale entre le Bayeux FC, club de Régional 1 et Petit Poucet de la compétition, et l'OM ! 

Restez ici pour suivre ce match en direct commenté !

15h11

La rédaction en direct de d'Ornano ! 

Vous pouvez également suivre le match à l'antenne, où Lilian Fermin et Thibault Deslandes sont en place pour vous faire vivre des émotions fortes ! Rendez-vous dès 20h45 pour l'avant-match.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Live] Coupe de France : suivez en direct le 16e de finale entre Bayeux et l'OM !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple