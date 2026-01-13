[Live] Coupe de France : suivez en direct le 16e de finale entre Bayeux et l'OM !

Le Bayeux FC reçoit l'OM ce mercredi 13 janvier au stade d'Ornano, en 16e de finale de la Coupe de France. Le Petit Poucet de la compétition, pensionnaire de R1, peut-il créer l'exploit ? Suivez le match en direct avec nous, en ligne et à la radio !
Ouhhhh lma belle frappe de Guillotte ! Avec son pied gauche, l'attaquant trouve une belle trajectoire mais c'est capté par De Lange
Bayeux obtient un bon coup-franc plein axe à 35 mètres après une grosse faute d'Angel Gomes sur Aubel. Carton jaune !
Enfin une frappe normande ! C'est Lemasson qui s'y colle à 25 bons mètres. C'est bien tenté mais c'est au-dessus.
Encore une frappe, encore d'Emerson, survolté sur son flanc gauche. C'est dans le petit filet. Les Normands ont la tête sous l'eau.
Jolie action de Bayeux avec un centre parfait à la clé mais c'est difficilement repoussé par l'OM.
But de l'OM...
Que c'est cruel. Juste après un beau mouvement des Normands qui ont semé la panique dans la défense olympienne, l'OM s'est rapidement projeté en contre. Après un centre en retrait de Murillo, c'est Angel Gomes qui trouve les filets d'un joli plat du pied...
Coup-franc pour l'OM... C'est Emerson aux manettes et c'est repoussée par la défense bayeusaine.
Faute de Gomes sur Guillotte. Coup-franc plein axe à suivre pour Bayeux, à une quarantaine de mètres...
Cela ne donne rien.
C'est encore chaud sur le but de Lecanu. Il va falloir que les hommes d'Eric Fouda posent un peu le pied sur le ballon...
A l'OM d'obtenir un coup-franc excentré sur le côté gauche, à environ 40m des buts normands.
Ca se termine en hors-jeu.
Coup-franc pour Bayeux...
C'est frappé à ras de terre mais assez mal tiré. Dommage pour Antonin Cathrine.
La frappe d'Emersonnnn !
Le latéral gauche marseillais frappe de 30m, une frappe vicieuse bien écartée en corner par Lecanu. C'est déjà chaud pour les Normands...
ETTTTTTT C'ESTTTTTT PAAAAAARTI pour ce 16e de finale !
Première frappe pour l'OM.
Elle est l'oeuvre du milieu O'Riley mais Lecanu est bien présent. Corner.
La compo de l'OM
De Lange - Emerson, Medina, Pavard, Murillo - Traoré, O'Riley, Nadir, Gomes, Greenwood - Gouiri
Le parcours de l'OM
L'Olympique de Marseille est entré en 32e de finale de la compétition. Ils l'ont emporté 6-0 face à Bourg-Péronnas (N1).
Le parcours du Bayeux FC
Bonjour et bienvenue à tous sur ce live !
Nous sommes au stade d'Ornano pour une rencontre de gala, le 16e de finale entre le Bayeux FC, club de Régional 1 et Petit Poucet de la compétition, et l'OM !
Restez ici pour suivre ce match en direct commenté !
