[Photos]. On a visité le cœur d'un réacteur nucléaire à la centrale de Flamanville

Economie. La centrale nucléaire de Flamanville (Manche) connaît un chantier exceptionnel avec l'arrêt programmé du réacteur n°2 pour maintenance.

Publié le 13/01/2026 à 15h01, mis à jour le 13/01/2026 à 15h02 - Par Julien Rojo
[Photos]. On a visité le cœur d'un réacteur nucléaire à la centrale de Flamanville
"On tient la durée et c'est une belle performance", estime Yacine Berkane, chef des opérations du chantier. - Julien Rojo

La centrale nucléaire de Flamanville est en plein bouleversement. Les réacteurs 1 et 3 poursuivent leur activité, mais le deuxième réacteur du site a été mis à l'arrêt pour maintenance. Après quatre mois de préparation, 500 personnes ont commencé à retirer depuis le 3 novembre les quatre générateurs de vapeur de la "tranche n°2". Ces énormes pièces de 500 tonnes et 20 mètres de haut servent à produire de la chaleur dans le cœur du réacteur, ce qui fait tourner une turbine et produit de l'électricité. Elles sont changées tous les 40 ans. "Cela n'arrive qu'une fois dans la vie du réacteur", souligne Soline Lenormand, correspondante opération RGV. EDF et un Groupement d'entreprises partenaires (GMS) participent à l'opération.

Un accès protégé

L'accès au chantier est très réglementé : de multiples points de contrôle ponctuent le trajet jusqu'au cœur du réacteur. Impossible d'entrer sans des vêtements de protection : charlotte sur la tête, casque avec visière, blouse, gants et doubles chausses. "Tous les visiteurs qui entrent doivent être équipés d'un dosimètre pour mesurer la dose de radiations prise lors de leur passage", explique la chef de la communication Stéphanie Schnebelen en pointant un petit boîtier électronique. Ces mesures servent à empêcher que des contaminants n'entrent ou ne sortent du chantier.

Les dosimètres mesurent les radiations subies par les personnes sur le chantier.Les dosimètres mesurent les radiations subies par les personnes sur le chantier. - Julien Rojo

Au cœur du réacteur

Stéphanie Schnebelen s'arrête sur une plateforme loin au-dessus du sol : "la tête du pressuriseur". On peut y observer une grande partie du chantier et les anciens emplacements des générateurs. Deux d'entre eux avaient déjà été retirés au 8 janvier. Un troisième était prévu samedi 10 janvier. La manœuvre est délicate. Chaque générateur doit passer de la verticale à l'horizontale grâce à un chariot géant surnommé "le basculeur".

Ces chariots servent à basculer les immenses générateurs de vapeur.Ces chariots servent à basculer les immenses générateurs de vapeur. - Julien Rojo

Une fois à l'horizontale, le générateur sort de la tour du réacteur sur des rails par une immense ouverture. "Le défi majeur, c'est de pouvoir sortir les équipements en toute sécurité", confirme le chef des opérations Yacine Berkane. Le générateur est ensuite stocké dans un entrepôt sur le site de Flamanville en attendant son démantèlement. L'opération de remplacement doit durer au maximum 150 jours.

Les générateurs de vapeurs sortent par ces énormes portes.Les générateurs de vapeurs sortent par ces énormes portes. - Julien Rojo

D'autres chantiers essentiels

En plus de ce chantier, les autres activités de l'usine ne s'arrêtent pas. Une des turbines du générateur a été démontée pour une inspection ; cette opération a lieu tous les 10 ans et dure cinq mois. "Nous contrôlons que le rotor est en position de fonctionner pour les 20 prochaines années", annonce Anthony Allain, chargé de maintenance mécanique. Il fait face au rotor, une immense pièce métallique tournant sur elle-même. Le recouplage définitif de la tranche n°2 est prévu au mois de juin.

Un ingénieur examine un rotor en maintenance. 50 personnes travaillent sur ce projet.Un ingénieur examine un rotor en maintenance. 50 personnes travaillent sur ce projet. - Julien Rojo

Les dosimètres mesurent les radiations subies par les personnes sur le chantier. - Julien Rojo Ces chariots servent à basculer les immenses générateurs de vapeur. - Julien Rojo Les générateurs de vapeurs sortent par ces énormes portes. - Julien Rojo Un ingénieur examine un rotor en maintenance. 50 personnes travaillent sur ce projet. - Julien Rojo

[Photos]. On a visité le cœur d'un réacteur nucléaire à la centrale de Flamanville
