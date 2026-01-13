Caux Seine Agglo. Fermeture des déchetteries en janvier pour travaux

Le fonctionnement de plusieurs déchetteries de Caux Seine Agglo est impacté par la réalisation de travaux en ce mois de janvier afin d'améliorer la sécurisation des installations. Ces travaux visent à créer un dispositif de rétention des eaux utilisées en cas d'incendie, remettre aux normes le réseau de collecte des eaux pluviales et apporter quelques améliorations au fonctionnement de certaines déchetteries.

Calendrier des fermetures

Port-Jérôme-sur-Seine : fermeture programmée jusqu'au 23 janvier - réouverture le 24 janvier à 9h.

Lillebonne : fermeture du 26 janvier au 6 février - réouverture prévue le 7 février à 9h.

Maulévrier-Sainte-Gertrude : du 12 au 27 janvier : fermeture prévue pour les lundis et mercredis (et les mardis et jeudis comme habituellement), ouverture les vendredis entre 14h et 17h et les samedis de 10h à 12h et de 14 à 17h - réouverture complète le 28 janvier à 14h.

Arelaune-en-Seine : du 26 janvier au 20 février : pas de dépôt de déchets verts - du 26 janvier au 5 février : fermeture les lundis et mercredis, ouverture les vendredis entre 14h et 17h et les samedis de 10h à 12h et de 14 à 17h - réouverture le 6 février à 14h (sauf dépôt de déchets verts) et le 20 février à 14h pour une réouverture complète.

Le calendrier des fermetures temporaires est susceptible d'évoluer en fonction de l'avancement des travaux ou en cas d'éventuelles intempéries.