En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caux Seine Agglo. Fermeture des déchetteries en janvier pour travaux

Environnement. Caux Seine Agglo entreprend des travaux dans différentes déchetteries de son territoire en ce mois de janvier. Leur fonctionnement s'en trouve perturbé.

Publié le 13/01/2026 à 10h33 - Par Gilles Anthoine
Caux Seine Agglo. Fermeture des déchetteries en janvier pour travaux
A cause de travaux, le fonctionnement de plusieurs déchetteries est perturbé sur le territoire de Caux Seine Agglo. - Caux Seine Agglo

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le fonctionnement de plusieurs déchetteries de Caux Seine Agglo est impacté par la réalisation de travaux en ce mois de janvier afin d'améliorer la sécurisation des installations. Ces travaux visent à créer un dispositif de rétention des eaux utilisées en cas d'incendie, remettre aux normes le réseau de collecte des eaux pluviales et apporter quelques améliorations au fonctionnement de certaines déchetteries.

Calendrier des fermetures

Port-Jérôme-sur-Seine : fermeture programmée jusqu'au 23 janvier - réouverture le 24 janvier à 9h.

Lillebonne : fermeture du 26 janvier au 6 février - réouverture prévue le 7 février à 9h.

Maulévrier-Sainte-Gertrude : du 12 au 27 janvier : fermeture prévue pour les lundis et mercredis (et les mardis et jeudis comme habituellement), ouverture les vendredis entre 14h et 17h et les samedis de 10h à 12h et de 14 à 17h - réouverture complète le 28 janvier à 14h.

Arelaune-en-Seine : du 26 janvier au 20 février : pas de dépôt de déchets verts - du 26 janvier au 5 février : fermeture les lundis et mercredis, ouverture les vendredis entre 14h et 17h et les samedis de 10h à 12h et de 14 à 17h - réouverture le 6 février à 14h (sauf dépôt de déchets verts) et le 20 février à 14h pour une réouverture complète.

Le calendrier des fermetures temporaires est susceptible d'évoluer en fonction de l'avancement des travaux ou en cas d'éventuelles intempéries.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caux Seine Agglo. Fermeture des déchetteries en janvier pour travaux
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple