Seine-Maritime. L'aquagym est à l'honneur cet été dans les piscines de Caux Seine Agglo

Vous aimez la piscine et la musique, vous allez être conquis. Les centres aquatiques de la Communauté de communes Caux Seine Agglo organisent pendant le mois de juillet des cours d'aquagym. Les piscines concernées sont celles de Caudebec-en-Caux, Bolbec, Port-Jérôme-sur-Seine et Lillebonne. L'occasion de se dépenser tout en s'amusant. A Caudebec-en-Caux, rendez-vous les mercredis et vendredis de 18h10 à 18h40. A Bolbec, les animations se déroulent les mercredis de 18h à 18h30 et les vendredis de 12h15 à 12h45 et à Port-Jérôme-sur-Seine, tous les mardis et jeudis de 18h10 à 18h40. A Lillebonne, rendez-vous les mercredis de 18h45 à 19h15. Ces animations sont ouvertes à tous, le prix de l'entrée à Port-Jérôme-sur-Seine et Lillebonne s'élève à 4,35€ en plein tarif et 2,70€ en formule réduite. Pour les autres centres aquatiques de l'agglomération, comptez 2,90€ et 1,80€ le tarif réduit. En plus de ces activités, la piscine de Caudebec-en-Caux organise samedi 20 juillet de 14h à 18h un parcours rigol'eau à l'aide de structures gonflables dans le grand bassin.