[Photos] Manche. "On en a pour deux mois de travail" : après la tempête Goretti, le jardin de Vauville panse ses plaies

Patrimoine. Le château médiéval de Vauville et son jardin exotique d'après-guerre, situés dans La Hague, ont subi d'importants dégâts lors du passage de la tempête Goretti, jeudi 8 janvier. Le propriétaire Eric Pellerin a commencé les premières réparations.

Publié le 13/01/2026 à 11h55, mis à jour le 13/01/2026 à 12h11 - Par Julien Rojo
Eric Pellerin fait le point sur les dégâts dans le jardin exotique. - Julien Rojo

Le château de Vauville panse ses plaies. Cette fière bâtisse médiévale a subi des vents de 149km/h dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, lors du passage de la tempête Goretti. Le jardin exotique, situé à seulement 300 mètres de la mer, a encaissé de nombreux dégâts. Pourtant, le propriétaire, Eric Pellerin avait pris ses précautions. "On a amarré les espèces les plus fragiles, il a fallu mettre à l'abri dans l'atelier ce qui pouvait l'être", détaille le maire délégué de Vauville. Prudent, il passe la nuit au château. "Les arbres au niveau du portail vacillaient. La puissance du vent était impressionnante", se souvient le châtelain.

De nombreux dégâts

Au petit matin, il constate les dégâts. La toiture du château, qui devait être rénovée bientôt grâce à une aide du Loto du patrimoine, a été relativement épargnée. Seule une girouette en forme de coq sur une tourelle a été détruite par le vent.

Une girouette du XIXe siècle sur la tourelle droite du château a été arrachée par le vent.Une girouette du XIXe siècle sur la tourelle droite du château a été arrachée par le vent. - Julien Rojo

Les dommages se concentrent surtout sur le jardin exotique : des arbres se sont effondrés sur un mur du portail, d'autres ont été déracinés, un bassin a perdu sa belle végétation… "La collection botanique a été préservée dans son ensemble mais un eucalyptus planté par mon grand-père va devoir être abattu", regrette Eric Pellerin.

Un des murs du portail s'est effondré sous le poids d'un arbre.Un des murs du portail s'est effondré sous le poids d'un arbre. - Julien Rojo

Plusieurs branches sont tombées dans l'entrée du château.Plusieurs branches sont tombées dans l'entrée du château. - Julien Rojo

"On est sur un montant à cinq chiffres"

Il a reçu l'aide des pompiers de Barneville-Carteret et des agents de La Hague, samedi 10 janvier, pour bâcher les premiers dommages. Difficile d'estimer le montant des dégâts. "On est sur un montant à cinq chiffres", avance le propriétaire. Il s'attend à une réponse des assurances et des entreprises d'élagage dans les deux mois. La commune de La Hague, dont dépend Vauville, a engagé des démarches lundi 12 janvier pour être reconnue en l'état de catastrophe naturelle. La rénovation de la toiture du château de Vauville devrait commencer sous peu. Le jardin exotique devrait rouvrir ses portes au public dans les prochains mois.

L'intérieur des jardins a subi de plein fouet les vents du littoral.L'intérieur des jardins a subi de plein fouet les vents du littoral. - Julien Rojo

Galerie photos
