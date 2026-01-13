En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Orne. Face au cancer du sein, la pratique du sport adapté est encouragée par l'association Sées pour Elles

Solidarité. Vendredi 9 janvier, dans la salle du rez-de-chaussée du centre polyvalent de Sées, l'association Sées pour Elles a organisé une distribution d'élastiques de sport et de livrets d'exercices. Cette initiative est destinée à encourager la pratique du renforcement musculaire à domicile.

Publié le 13/01/2026 à 12h00 - Par Lucie Peudevin
L'association Sées pour Elles a distribué des bandes élastiques et des livres d'exercices à ses adhérentes.

Chaque vendredi, les adhérentes de l'association Sées pour Elles s'activent. Une dizaine de femmes, atteintes ou ayant été atteintes d'un cancer, participent à une séance de renforcement musculaire. Vendredi 9 janvier, elles ont reçu un élastique de sport et un livret pour les guider dans leurs activités sportives. "Le renforcement musculaire n'est pas un médicament, mais il aide à se sentir mieux", explique Isabelle Potin, à l'origine de la distribution.

Des exercices "à faire à la maison"

La distribution a pour but de prolonger la pratique sportive en complément des séances hebdomadaires dispensées par Gianni Bernard, coach et spécialiste en Activité physique adaptée (APA) au sein de l'association. "Les exercices sont simples et à faire à la maison car les élastiques numérotés servent de repères pour bien placer son bras ou son pied", explique Isabelle Potin, en formation pour devenir instructeur fitness.

Un kit avec une bande élastique et un livret d'exercices a été distribué gratuitement aux adhérentes de l'association Sées pour Elles.

Pour les femmes opérées d'un cancer du sein, "cela limite la perte de masse musculaire liée aux traitements et aide l'organisme à mieux lutter contre les récidives", ajoute la quinquagénaire. En effet, "il faut rester vigilant sur la position des bras et veiller à ne pas trop les étirer", avertit-elle.

L'association Sées pour Elles, qui compte une trentaine d'adhérentes, propose de nombreuses actions : cercles de parole, marches, ateliers avec une socioesthéticienne… Elle continuera également d'offrir ce kit aux bénéficiaires n'ayant pas pu être présentes lors de la distribution.

Galerie photos
Un kit avec une bande élastique et un livret d'exercices a été distribué gratuitement aux adhérentes de l'association Sées pour Elles. - Lucie Peudevin

