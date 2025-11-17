En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
[Photos] Sées. L'entreprise Cornu bénéfice de 200 000€ grâce au dispositif ARME

Economie. L'entreprise Cornu, spécialisée dans la carrosserie de camions ainsi que la vente et le montage de grues sur remorques, bénéficie du dispositif Anticipation Redressement Mutations Economiques (ARME), soit 200 000€ accordés par la Région. Hervé Morin, président de la Région Normandie, et les élus locaux ont visité les locaux de la société, à Sées, jeudi 13 novembre.

Publié le 17/11/2025 à 08h49 - Par Lucie Peudevin
Visite de l'entreprise Cornu, à Sées, jeudi 13 novembre, par son directeur Gilles Lemarchand, Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, et Hervé Morin, président de la Région. - Lucie Peudevin

Hervé Morin, président de la Région, s'est rendu à Sées, dans l'Orne. Jeudi 13 novembre, il a visité avec les élus locaux l'entreprise Cornu, spécialisée dans la carrosserie de camions, la vente et le montage de grues sur remorques. Cette année, la société bénéficie du dispositif Anticipation Redressement Mutations Economiques (ARME) accordé par la Région. Pour faire face à la crise de la société Cornu, un prêt de 200 000€ avait été voté en juillet 2024.

"Sortir de la crise financière"

Depuis 2010, la société connaît une vive croissance puisqu'elle est passée d'un chiffre d'affaires de 3 à 14 millions d'euros. Pourtant, l'entreprise aux 43 salariés a fait face à une crise économique à cause d'une désorganisation dans le transport de poids lourds, avec le début de la guerre en Ukraine.

Visite de l'entreprise Cornu, à Sées, jeudi 13 novembre.Visite de l'entreprise Cornu, à Sées, jeudi 13 novembre. - Lucie Peudevin

L'entreprise Cornu œuvre dans la vente et le montage de grues sur remorques.L'entreprise Cornu œuvre dans la vente et le montage de grues sur remorques. - Lucie Peudevin

Pour y faire face, l'entreprise s'est vue prêter "200 000€, en plus de 500 000€ de la Banque publique d'investissement (BPI), en moins d'un mois", déclare Gilles Lemarchand, président de l'entreprise. Le dispositif ARME "nous a permis de sortir de la crise financière", ajoute-t-il.

Gilles Lemarchand sur le sujet

"On a eu de la chance"

Avant de bénéficier de cette aide, les salariés "pouvaient être trois ou quatre sur un camion, plutôt qu'un ou deux habituellement", confie Marie-Céleste De Oliveira, salariée de l'atelier. "On a eu de la chance de ne pas avoir été mis en chômage technique", précise-t-elle.

Un des 43 salariés travaille dans l'entreprise Cornu, à Sées.Un des 43 salariés travaille dans l'entreprise Cornu, à Sées. - Lucie Peudevin

Depuis 2016, 2 100 entreprises en Normandie ont pu bénéficier du dispositif ARME, soit un total de 62 millions d'euros dont la plupart ont été prêtés.

L'entreprise Cornu œuvre dans la vente et le montage de grues sur remorques. - Lucie Peudevin Un des 43 salariés travaille dans l'entreprise Cornu, à Sées. - Lucie Peudevin Visite de l'entreprise Cornu, à Sées, jeudi 13 novembre. - Lucie Peudevin

