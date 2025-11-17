Orne. Près de 2 millions d'euros investis dans cinq projets d'aménagement du territoire

Dans la salle polyvalente de Mortrée, la cérémonie de signature du contrat de territoire officialise un projet d'envergure de près de deux millions d'euros. Les élus locaux se sont réunis jeudi 13 novembre pour présenter cinq projets d'aménagement sur cinq ans (2023-2027) dans le département de l'Orne. Parmi eux, l'aménagement du centre-ville de Mortrée pendant 18 mois, à compter du 12 janvier 2026.

"L'argent, c'est le nerf de la guerre"

Le contrat de territoire fournit un apport financier important pour des projets qui n'auraient pas pu voir le jour autrement. "L'argent, c'est le nerf de la guerre", affirme la maire de Mortrée, Reine-Marie Puitg. Des pistes cyclables ainsi que des aménagements pour les personnes à mobilité réduite seront notamment installés dans la commune de 154 habitants. "Cela va permettre le partage de la rue entre les piétons, voitures, cyclistes. Il y aura aussi des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique", ajoute-t-elle.

Paraphes apposés par les élus locaux sur le contrat du territoire à Mortrée, jeudi 13 novembre. - Lucie Peudevin

Pour l'aménagement des espaces publics et de la traversée du bourg de Mortrée, 266 000€ sont financés par la Région, 133 000€ par le Département, 300 000€ par l'Etat et 188 000€ en autofinancement. "Les besoins sont importants pour des projets qui ne sont pas neutres dans la vie quotidienne de chacun", explique Christophe de Ballore, président du Conseil départemental.

"Tout le monde est gagnant"

De novembre 2024 à la mi-juillet 2025, les premiers travaux des réseaux d'eau potable et d'assainissement avaient suscité quelques désagréments pour des riverains et commerçants. "Une fois que nous passons le cap des travaux, tout le monde est gagnant", rappelle Christophe de Ballore. Les commerces resteront accessibles pendant la période des fêtes.

Quatre autres projets financés

En plus de Mortrée, quatre autres projets vont bénéficier de ce contrat de territoire. "Ce sont des grands projets structurants, proposés par les communes, sur lesquels notre taux d'investissement est plus élevé quand la richesse fiscale du territoire est la plus faible", déclare Hervé Morin.

Un city stade à la Chapelle-près-Sées, une aire sportive à Sées, un logement communal réhabilité à Tanville, et un programme intercommunal d'aide à la modernisation des commerces des artisans en centre-bourg dans le cadre du nouveau dispositif ACTe (Aide aux commerces des Territoires) par le Pays d'Alençon sont concernés.