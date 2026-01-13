En ce moment Baby one more time Britney SPEARS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Orne. "Nous sommes tous d'accord" : face au Mercosur, les syndicats agricoles du département font front commun

Agriculture. Opposés unanimement à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, les quatre syndicats agricoles de l'Orne ont été reçus lundi 12 janvier par le préfet du département, Hervé Tourmente.

Publié le 13/01/2026 à 10h57 - Par Lucie Peudevin
Orne. "Nous sommes tous d'accord" : face au Mercosur, les syndicats agricoles du département font front commun
Les quatre syndicats de l'Orne se sont entretenus avec Hervé Tourmente, préfet de l'Orne, concernant l'accord de libre-échange du Mercosur. - Lucie Peudevin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Lundi 12 janvier, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), les Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne de l'Orne se sont entretenus avec le préfet du département, Hervé Tourmente. Au cœur des échanges : leur opposition commune à l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur. "Sur ce point, nous sommes tous d'accord", insiste Sylvain Delye, président de la FDSEA de l'Orne.

"Mettre la pression"

Trois semaines après une action coup de poing marquée par un déversement de lisier devant la préfecture, les syndicats ont cette fois franchi les portes du bâtiment pour "affirmer leur opposition commune face à l'accord du Mercosur", explique Armand Prod'homme, coprésident des Jeunes agriculteurs de l'Orne.

Les syndicats comptent désormais interpeller les parlementaires européens. L'objectif est de "mettre la pression", affirme Sylvain Delye, alors que de "nombreuses mobilisations au niveau européen s'opposent aussi à l'accord ", réplique Alexandre Sauques, porte-parole de la Confédération paysanne de l'Orne.

Si le dialogue est jugé utile, le sentiment reste mitigé. "Nous sommes entendus, mais pas forcément compris", estime Thierry Coupey, président de la Coordination rurale de l'Orne. En attendant, les mobilisations agricoles se poursuivent cette semaine, avec plusieurs actions prévues à Argentan et ailleurs dans la région.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Orne. "Nous sommes tous d'accord" : face au Mercosur, les syndicats agricoles du département font front commun
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple