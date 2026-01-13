Orne. "Nous sommes tous d'accord" : face au Mercosur, les syndicats agricoles du département font front commun

Lundi 12 janvier, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA), les Jeunes agriculteurs, la Coordination rurale et la Confédération paysanne de l'Orne se sont entretenus avec le préfet du département, Hervé Tourmente. Au cœur des échanges : leur opposition commune à l'accord de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et ceux du Mercosur. "Sur ce point, nous sommes tous d'accord", insiste Sylvain Delye, président de la FDSEA de l'Orne.

"Mettre la pression"

Trois semaines après une action coup de poing marquée par un déversement de lisier devant la préfecture, les syndicats ont cette fois franchi les portes du bâtiment pour "affirmer leur opposition commune face à l'accord du Mercosur", explique Armand Prod'homme, coprésident des Jeunes agriculteurs de l'Orne.

Les syndicats comptent désormais interpeller les parlementaires européens. L'objectif est de "mettre la pression", affirme Sylvain Delye, alors que de "nombreuses mobilisations au niveau européen s'opposent aussi à l'accord ", réplique Alexandre Sauques, porte-parole de la Confédération paysanne de l'Orne.

Si le dialogue est jugé utile, le sentiment reste mitigé. "Nous sommes entendus, mais pas forcément compris", estime Thierry Coupey, président de la Coordination rurale de l'Orne. En attendant, les mobilisations agricoles se poursuivent cette semaine, avec plusieurs actions prévues à Argentan et ailleurs dans la région.