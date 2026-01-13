Calvados. L'A84 en travaux en janvier : des perturbations à prévoir

Des travaux d'entretien vont perturber la circulation sur l'autoroute A84, dans le secteur de Villers-Bocage, entre Maisoncelles-Pelvey et Monts-en-Bessin, du 12 au 30 janvier 2026.

La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (DIR Nord-Ouest) procédera à la remise en état des accotements et des îlots, des aménagements indispensables à la sécurité des usagers et à la bonne gestion du trafic.

Menées en journée afin de limiter la gêne, ces interventions entraîneront plusieurs restrictions de circulation, entre 9h et 16h30. Les bretelles de sortie et d'insertion de l'échangeur de Villers-Bocage seront fermées, aussi bien dans le sens Caen-Rennes que Rennes-Caen. Des itinéraires de déviation seront mis en place.

La voie de droite sera également neutralisée sur plusieurs portions de l'autoroute pendant la durée des travaux.

La DIR Nord-Ouest appelle les automobilistes à anticiper leurs déplacements et à faire preuve d'une vigilance accrue à l'approche des zones de chantier.