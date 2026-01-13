Caen. Victoires de la musique 2026 : Orelsan en route pour un record, Pierre Garnier également nommé

Les artistes caennais brillent de nouveau. Deux d'entre eux sont nommés aux Victoires de la musique 2026, qui récompensera ses grands vainqueurs le vendredi 13 février. L'inévitable Orelsan est forcément de la partie. Le rappeur caennais possède actuellement 12 Victoires de la musique. En cas de succès, il égalera le record d'Alain Baschung et de Matthieu Chedid, qui en cumulent 13 chacun. Le Caennais est nommé dans la catégorie Album de l'année, avec La fuite en avant, sorti le 7 novembre.

Orelsan est également nommé dans la catégorie Artiste masculin de l'année, qu'il a déjà remportée à deux reprises. Il est en concurrence avec un autre local, Pierre Garnier. Les deux autres nommés sont Disiz et Feu ! Chatterton.