Le Havre. Halle aux Poissons : déjà 118 000€ récoltés, la levée de fonds prolongée

Economie. Lancée à l'automne dernier, la campagne de levée de fonds pour financer l'avenir de la Halle aux Poissons est prolongée jusqu'au samedi 31 janvier. Elle doit permettre de pérenniser ce tiers-lieu du quartier Saint-François.

Publié le 13/01/2026 à 10h22 - Par Célia Caradec
Le Havre. Halle aux Poissons : déjà 118 000€ récoltés, la levée de fonds prolongée
Plus de 120 000 visiteurs ont franchi les portes de la Halle aux Poissons lors des ouvertures estivales, entre 2021 et 2024. - Célia Caradec

Ils sont déjà plus de 220 investisseurs à avoir participé à la levée de fonds citoyenne lancée pour la Halle aux Poissons. Ces contributions financières, récoltées via la plateforme Lita.co, doivent permettre de financer des travaux visant à pérenniser ce tiers-lieu situé au Havre, dans le quartier Saint-François. La campagne est prolongée jusqu'au samedi 31 janvier.

"L'idée est de pouvoir accéder au capital de la Halle aux Poissons via Lita, avec un ticket d'entrée à 100€ minimum, expliquait en octobre dernier Margaux Gainche, future responsable d'exploitation de la Halle aux Poissons. L'objectif est de lancer les travaux dans le courant de l'année 2026, pour une réouverture espérée en mai 2027.

Isoler le bâtiment

Au mardi 13 janvier, plus de 118 000€ avaient été récoltés. Les porteurs de projet espèrent rassembler au moins 200 000€, représentant une partie seulement du budget nécessaire à la réouverture à l'année, environ 1,3 million d'euros. Il s'agit de financer l'isolation thermique et acoustique du bâtiment et de construire une mezzanine, comprenant des pièces pouvant être chauffées l'hiver.

Lors des ouvertures estivales, en 2021, 2022 et 2023, et des ouvertures ponctuelles en 2024, ce sont plus de 120 000 visiteurs qui ont ainsi franchi les portes de la Halle aux Poissons, pour manger ou boire un verre, assister à un DJ set, à des conférences, participer à un marché artisanal, etc.

Le bâtiment, une ancienne criée, appartient à la Ville du Havre. Le projet est également financé par des aides pour la rénovation énergétique, des subventions de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, des prêts bancaires et par les fonds propres du cabinet Encore Heureux Architectes et la foncière Bellevilles.

Le Havre. Halle aux Poissons : déjà 118 000€ récoltés, la levée de fonds prolongée
