Le Havre. Quartier Saint-François : les travaux de réaménagement débutent

Les travaux de réaménagement du quartier Saint-François du Havre débutent en ce mois d'avril. Ils s'étaleront jusqu'en mai 2026 et se dérouleront en plusieurs phases.

Depuis 2019, les habitants, commerçants et associations du centre-ville reconstruit ont été invités à exprimer leur point de vue sur le devenir de leur quartier et sur leurs besoins au quotidien. La municipalité veut ainsi répondre à plusieurs grands enjeux et objectifs urbains : sécuriser et donner plus de place aux vélos et aux piétons, révéler le patrimoine remarquable des bassins en remédiant à l'insularité et renforcer la nature et la biodiversité, afin d'améliorer le cadre de vie des habitants.

Une première phase en quatre zones

La première phase de ces travaux concernera, notamment, les rues de Bretagne, de la Crique, Percanville et Chevalier, ainsi que la place du père Arson. Elle démarre début avril pour une durée estimée à neuf mois, soit jusqu'en décembre 2025.

Les travaux de réaménagement du quartier Saint-François débutent.

Cette première phase sera elle-même séparée en quatre zones.

Zone 1 : d'avril à juillet 2025

• Rue de la Crique et rue de Bretagne Ouest, entre la rue Saint-Louis et le quai Michel Féré

Terrassement d'avril à mai 2025

Bordure et pavage de juin à juillet 2025

Zone 2 : d'avril à septembre 2025

• Rue de Bretagne Est, entre la rue Jérôme Bellarmato et la rue de la Fontaine

Terrassement d'avril à juin 2025

Bordure et pavage de juillet à septembre 2025

Zone 3 : de juin à octobre 2025

• Rue Percanville et rue Chevalier

Terrassement en juin 2025

Bordure et pavage de septembre à octobre 2025

Zone 4 : de juillet à décembre 2025

• Place du père Arson

Terrassement de juillet à septembre 2025

Végétalisation de septembre à octobre 2025

Bordure et pavage d'octobre à décembre 2025