Le Havre. Réaménagement du quartier Thiers-Coty-Flaubert : les travaux vont débuter

Depuis 2021 la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et la Ville du Havre se sont lancés dans un projet de réaménagement des espaces publics du quartier Thiers-Coty-Flaubert. Un projet qui a été pensé en concertation avec les habitants du quartier. Ils ont exprimé leurs attentes sur la sécurisation et la place des piétons, la végétalisation de l'espace public, le développement de la convivialité, la place des mobilités douces et l'amélioration du cadre de vie des riverains.

Accompagner les modifications du quartier

Depuis plusieurs années, le quartier a bénéficié de plusieurs projets importants comme le transfert du poste de police municipale avenue René Coty, la construction des logements Aquarelle rue Gustave Flaubert, la construction des Halles Gourmandes et la rénovation du parking Thiers.

De futurs gros travaux sont aussi en projet pour les prochaines années : l'urbanisation du secteur sud-ouest de l'hôpital Flaubert (200 logements, une résidence services seniors et des bureaux), le développement de l'offre de soins à l'hôpital Flaubert et la modernisation du funiculaire.

Pour accompagner le développement de ce quartier, le réaménagement des espaces publics semblait nécessaire, dans un secteur aujourd'hui fortement dominé par la place accordée à l'automobile.

Les travaux débutent en mars

Les travaux d'aménagement vont s'étaler sur plusieurs tranches, dont la première débutera dès le mois de mars pour neuf mois. Le coût de cette première tranche de travaux s'élève à 1,5 million d'euros. La tranche est organisée en trois périmètres.

Périmètre 1 (entre mars et mai 2025) :

• rue Docteur Vigné, entre l'avenue René Coty et la rue Gustave Flaubert.

- reconfiguration de la voirie : pose d'un revêtement de chaussée en granit et création d'un couloir de circulation unique.

- végétalisation des trottoirs et pose d'un revêtement en granit sur les deux rives.

• rue Maréchal Galliéni, entre les rues Anatole France et René Coty.

- implantation d'un contrôle d'accès afin de piétonniser la rue et favoriser l'appropriation de la totalité de l'espace public par les commerces. La sortie du parking souterrain sera néanmoins conservée.

Périmètre 2 (de juin à août 2025) :

• rue Gustave Flaubert, entre la rue Edouard Corbière et Docteur Vigné.

- aménagement de l'entrée nord des Halles gourmandes en prenant en compte le confort des piétons et la création d'une place de livraison définitive.

- végétalisation des trottoirs et pose des revêtements (asphalte en rive nord et granit en rive sud).

- reconfiguration de la voirie : pose d'un revêtement de chaussée et création d'un unique couloir de circulation.

Périmètre 3 (de septembre à novembre 2025) :

• rue Docteur Vigné, entre l'avenue René Coty et la rue Gustave Flaubert

- reconfiguration de la voirie : pose d'un revêtement de chaussée en granit et création d'un unique couloir de circulation.

- végétalisation des trottoirs et pose d'un revêtement en granit sur les deux rives.