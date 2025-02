Le Havre. Extension du tramway : les travaux débutent

C'est parti pour le chantier du nouveau tramway du Havre. Après une première phase de travaux préparatoires, qui s'étalera de février à l'été, les premiers coups de pioche commenceront au mois de septembre, pour une mise en service de la future ligne C fin 2027.

Trois ans de travaux

A partir de mars 2025, les travaux préparatoires vont permettre d'adapter les réseaux d'eau potable et d'assainissement. En juin, débuteront les travaux du nouveau centre de maintenance rue Demidoff et en septembre démarreront les travaux d'aménagement de la plateforme de roulement du tramway.

Dans un premier temps, la Communauté urbaine du Havre Seine Métropole est contrainte de procéder à l'abattage des arbres incompatibles avec le projet, une nécessité pour un chantier qui proposera, à terme, 300 arbres supplémentaires répartis aux abords de la nouvelle ligne. Deux campagnes d'abattage sont prévues cette année : une première campagne entre février et mars pour permettre les travaux de réseaux et une seconde en novembre pour libérer les emprises des travaux de la plateforme tramway.

Plus de nature en ville et moins de pollution

L'extension du tramway devrait améliorer la mobilité, tout en répondant aux enjeux climatiques et de décarbonation des transports. La future ligne C du tramway va permettre d'économiser 5 450 tonnes équivalent CO 2 dès la première année de mise en service et 140 000 tonnes équivalent CO 2 à l'horizon 2070.

Avec 47 200m² de nouveaux espaces paysagers, une plateforme de roulement du tramway à 94% perméable et 56% engazonnée, la nouvelle ligne de tramway s'inscrit dans une démarche environnementale qui contribue à réduire les îlots de chaleur urbains. Les plantations sélectionnées pour arborer les 14km de voies nouvelles ont été choisies pour permettre une meilleure intégration dans l'espace urbain que les précédentes, en privilégiant des essences locales, plus résistantes à la chaleur et plus en adéquation avec les milieux boisés, humides et ceux de la vallée de la Lézarde.