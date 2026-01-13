Municipales 2026. Candidat à Caen, son parti le suspend et se range derrière Aristide Olivier

Il avait été le deuxième candidat déclaré aux municipales 2026 pour la Ville de Caen. Thomas Chevalier, alors président de la fédération du Parti Radical du Calvados, se déclarait tête de liste pour briguer la mairie le 28 juillet. Voilà que ce lundi 13 janvier, il perd le soutien de son parti. Par la voix de sa présidente, Nathalie Delattre, le parti politique de centre-droit dit suspendre Thomas Chevalier de ses fonctions, et désigne une cheffe de file pour les élections.

Trois colistiers sur la liste du maire sortant

Virginie Cronier, actuelle conseillère municipale issue de la majorité, représentera donc les intérêts du Parti Radical lors des élections. Elle figurera sur la liste du maire actuel, Aristide Olivier, tout comme deux autres membres de son parti, dont Grégory Berkovicz, candidat aux législatives en 2024 dans la 2e circonscription du Calvados. Il avait récolté 14% des voix et ne s'était pas qualifié pour le second tour.

Dans son communiqué, le Parti Radical appuie bien le fait que "seule Virginie Cronier est aujourd'hui habilitée à représenter le parti dans le cadre des élections municipales à Caen." Considérant Caen comme une ville "historiquement modérée", Virginie Cronier estime "évidente" l'alliance avec le maire sortant.