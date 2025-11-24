Caen. Municipales 2026 : Aristide Olivier donne un premier rendez-vous

Trois candidats se sont déjà officiellement déclarés dans la course aux municipales 2026 afin de briguer la mairie de Caen. Aristide Olivier pourrait bientôt rejoindre Rudy L'Orphelin, Antoine Casini et Xavier Le Coutour. Ce n'est un secret pour personne, l'actuel édile devrait viser sa propre succession en mars.

S'il refuse jusqu'à présent de s'inviter dans la course officielle, Aristide Olivier donne un premier rendez-vous aux habitants. "Pour continuer dans la dynamique, retrouvons-nous mardi 2 décembre à 19h au centre des congrès de Caen", incite-t-il dans un courrier distribué aux habitants, vantant les actions menées depuis 2014, date de l'élection de Joël Bruneau, son prédécesseur.