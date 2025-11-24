En ce moment Sapphire Ed Sheeran
Caen. Municipales 2026 : Aristide Olivier donne un premier rendez-vous

Politique. Pas encore officiellement candidat, le maire de Caen Aristide Olivier donne rendez-vous aux habitants de Caen mardi 2 décembre au centre des congrès.

Publié le 24/11/2025 à 09h57 - Par Lilian Fermin
Caen. Municipales 2026 : Aristide Olivier donne un premier rendez-vous
Aristide Olivier invite les Caennais à le rejoindre le 2 décembre au centre des congrès. Pour se déclarer officiellement candidat aux municipales 2026 ?

Trois candidats se sont déjà officiellement déclarés dans la course aux municipales 2026 afin de briguer la mairie de Caen. Aristide Olivier pourrait bientôt rejoindre Rudy L'Orphelin, Antoine Casini et Xavier Le Coutour. Ce n'est un secret pour personne, l'actuel édile devrait viser sa propre succession en mars.

S'il refuse jusqu'à présent de s'inviter dans la course officielle, Aristide Olivier donne un premier rendez-vous aux habitants. "Pour continuer dans la dynamique, retrouvons-nous mardi 2 décembre à 19h au centre des congrès de Caen", incite-t-il dans un courrier distribué aux habitants, vantant les actions menées depuis 2014, date de l'élection de Joël Bruneau, son prédécesseur.


