Le Havre. Qui est Franck Keller, candidat de l'alliance UDR - RN aux municipales ?

Il revendique une "alliance forte et assumée" avec le Rassemblement national. Franck Keller, cadre de 54 ans, conduira une liste d'union entre le parti de Marine Le Pen et celui d'Eric Ciotti, l'Union des droites pour la République (UDR), aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026. Et c'est au Havre que cet élu de Neuilly-sur-Seine a choisi de se présenter.

Libéral et conservateur

Aujourd'hui responsable de l'UDR en Normandie, le candidat a "toujours été de droite, libéral sur le plan économique, conservateur sur le plan des valeurs". Il a milité pour François Fillon du temps de la primaire des Républicains, avant l'affaire des emplois fictifs. En 2017, Franck Keller se présente aux législatives pour le mouvement du centriste Jean-Marie Cavada. Il participe à la rédaction du programme économique d'Eric Zemmour pour la présidentielle de 2022, porte les couleurs de Reconquête aux législatives qui suivent, mais soutiendra Geoffroy Didier (LR) au scrutin d'après dissolution. En 2024, lorsqu'Eric Ciotti "franchit le pas en soutenant l'union des droites sans insulter le RN", il s'y retrouve. "Je n'ai jamais changé d'idées, tout comme lui. J'observe que le parti d'où je viens, LR, est complètement perdu. On a une droite trop divisée, qui perd des électeurs, car elle n'assume pas qui elle est."

Le candidat entouré d'une partie de son équipe : Alexis Cosnay et Isabelle Le Coz du RN, Olivier Queval de l'UDR. - Célia Caradec

Des attaches familiales au Havre

D'où cet accord avec le RN sur certaines villes, dont Le Havre. "Il y a davantage d'idées qui nous rassemblent que d'idées qui nous séparent", estime Franck Keller, qui met de côté les divergences sur le programme économique national.

Franck Keller - Pourquoi cette alliance ? Impossible de lire le son.

S'il a grandi à Bordeaux et travaille à Paris depuis 2012, Franck Keller revendique un ancrage local familial. "Mon père a été rapatrié d'Algérie au Havre en 1962, à l'âge de 10 ans, et je venais régulièrement y voir ma grand-mère. Avec ma famille, nous y venons le week-end et les vacances scolaires, nous connaissons parfaitement cette ville."

"Nous pouvons l'emporter"

Isabelle Le Coz, coresponsable du RN au Havre, sera n°2 sur la liste, ouverte "à des personnes d'autres mouvements", comme LR ou Reconquête. Avant de diffuser son programme, l'équipe de Franck Keller va s'attacher à "faire le vrai bilan d'Edouard Philippe, un maire qui a la tête ailleurs", déplore-t-il, en référence à la candidature de l'ancien Premier ministre à l'Elysée.

Franck Keller - "Je ne suis pas là pour combattre E. Philippe" Impossible de lire le son.

"Le maire doit avoir une action sur le dynamisme économique", estime le candidat, qui déplore "un environnement et une voirie qui se dégradent excepté les 100m autour de l'hôtel de Ville", des logements sociaux "qui deviennent insalubres" ou une "insécurité importante". "En cas de triangulaire, nous pouvons l'emporter au second tour", conclut le candidat de cette alliance entre droite et extrême droite.