Législatives 2024. Alliance LR-RN : "Une décision irresponsable et inadmissible" pour Agnès Canayer, sénatrice du Havre

"J'ai été particulièrement choquée", confie la sénatrice du Havre, Agnès Canayer, après l'annonce d'Eric Ciotti. Le Président du parti Les Républicains (LR) souhaite un accord électoral avec le Rassemblement national (RN) dans la perspective des élections législatives des dimanches 30 juin et 7 juillet.

"Je me félicite de ne plus avoir ma carte chez les LR !", poursuit l'élue havraise, qui ne fait plus partie des Républicains depuis la campagne des élections municipales de 2020. Son parti avait alors refusé sa candidature sur la liste d'Edouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron à l'époque. La parlementaire demeure toujours rattachée au groupe LR au Sénat, qui a "condamné à l'unanimité ces alliances possibles avec le RN".

"Il a saccagé l'héritage" de la droite

La décision d'Eric Ciotti est "totalement irresponsable et inadmissible", estime Agnès Canayer. "Ce n'est absolument pas dans l'ADN du parti auquel j'ai adhéré, de la droite à laquelle j'appartiens au Sénat." Pour l'élu, le patron des LR sert ainsi "une ambition personnelle", celle de conquérir le territoire de Nice et d'obtenir un poste ministériel. "Il n'a pas compris quels étaient les enjeux républicains d'un parti politique qui s'inscrit dans la tradition du gaullisme, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il a saccagé cet héritage."

Pour Agnès Canayer, Eric Ciotti aurait dû démissionner de son poste de Président des LR. "Il faut reconstruire autre chose, un rassemblement des forces de la droite avec tous les partis qui portent ces valeurs : Horizons, Les Centristes, le Modem et les LR qui veulent défendre une autre vision de la France."

Proche d'Edouard Philippe, la sénatrice n'a pour autant pas adhéré à Horizons, le parti de l'ancien Premier ministre. "Je ne soutiens pas la politique d'Emmanuel Macron. Je reste dans la majorité sénatoriale, libre et défendant des valeurs de droite".

