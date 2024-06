Législatives 2024. Quels enjeux dans la sixième circonscription de Seine-Maritime ? Les candidats s'expriment

En 2022, le duel du deuxième tour des législatives opposait déjà Sébastien Jumel (Nupes) et Patrice Martin (Rassemblement national) dans la sixième circonscription de Seine-Maritime. Rebelote, donc. Le premier, député sortant, est de nouveau candidat cette année, tout comme le représentant du RN. Tous les deux seront opposés à Stéphane Accard des Républicains, soutenu par la majorité présidentielle qui n'a pas envoyé de candidat, Olivier Cléland pour Reconquête ! et Eric Moisan sous les couleurs de Lutte ouvrière.

Le territoire est composé de plusieurs grandes régions, entre l'agglomération dieppoise, Tréport et Eu sur le littoral mais aussi une partie du pays de Bray et la vallée de la Bresle. La population de la circonscription législative est de 139 488 habitants selon les dernières données de l'Insee en 2019. Il fait partie des territoires de la Seine-Maritime ayant le plus de communes rurales non-périurbaines. La 6e circonscription compte également plus de retraités que la moyenne nationale soit 28,7% de la population d'après les chiffres du recensement de 2018 et un taux d'actifs en emploi de 37,5%.

Pour répondre aux enjeux du territoire, Pascal Martin souhaite défendre les filières de la pêche et de l'agriculture, étant lui-même producteur laitier. "Cette pêche, elle est fortement impactée par les éoliennes en mer", déplore notamment le candidat qui prône également pour plus de circuit court dans l'agriculture. "Il faut aussi redonner du pouvoir d'entreprendre aux agriculteurs et encourager l'installation de jeunes agriculteurs, notamment laitiers", poursuit Patrice Martin, craignant la concurrence des marchés étrangers.

Sébastien Jumel, le député communiste sortant, lui, préconise le "blocage des prix de l'énergie et des prix rémunérateurs pour les agriculteurs". L'élu insiste également sur l'accès au logement, qu'il qualifie de "bombe social" reprenant les termes de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. "La loi régulant les Airbnb était dans la navette parlementaire, elle a été suspendue avec la dissolution de l'Assemblée, il y a urgence à réguler ces logements à Quiberville, à Dieppe, Eu… "

Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié pour aller à Matignon

"Je pars d'abord sous mon nom, celui d'un député utile, efficace, à l'écoute de tous sans se soucier des chapelles", poursuit Sébastien Jumel, qui dit militer pour "une république apaisée", loin de "l'outrage" et des "clivages" évoquant sans ambiguïté La France Insoumise. "Jean-Luc Mélenchon n'est pas qualifié pour aller à Matignon… Je pense que Ruffin serait un bon chef d'équipe."

"Les Français votent par contestation, ils sont en attente d'une vraie politique économique, sociale et environnementale", déclare de son côté Stéphane Accard, candidat Les Républicains. Artisan sur la ville d'Eu depuis une trentaine d'années, le Normand est passé par le parti Horizons à l'occasion des dernières élections régionales. Il prône aujourd'hui la "rigueur", dans le domaine du travail, de l'éducation mais aussi des finances publiques. "Il va falloir baisser les impôts pour le pouvoir d'achat et faire de grosses économies, la France a quand même plus de 3 000 milliards de dettes."

Lors des dernières élections législatives de 2022, Sébastien Jumel et Patrice Martin s'étaient qualifiés pour le second tour avec respectivement 37,66% et 27,75% des voix, devant Lisa Broutté, alors candidate pour la majorité (19,94%)